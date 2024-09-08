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Восточно-Карпатская наступательная операция
Восточно-Карпатская наступательная операция - РИА Новости, 08.09.2024
Восточно-Карпатская наступательная операция
Восемьдесят лет назад Красная армия начала Восточно-Карпатскую наступательную операцию. Немцы оборудовали в Карпатах мощные укрепления, для прорыва которых... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:00
2024-09-08T10:00
2024-09-08T10:03
инфографика
красная армия
карпаты
словакия
ссср
германия
великая отечественная война (1941-1945)
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Восемьдесят лет назад Красная армия начала Восточно-Карпатскую наступательную операцию. Немцы оборудовали в Карпатах мощные укрепления, для прорыва которых требовалась длительная подготовка. Однако командование поставило задачу провести операцию в кратчайшие сроки, чтобы оказать помощь национальному восстанию в Словакии. Карта, соотношение сил, ход и итоги Восточно-Карпатской операции — в инфографике Ria.ru.
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красная армия, карпаты, словакия, инфографика, ссср, германия, великая отечественная война (1941-1945), вермахт
Инфографика, Красная армия, Карпаты, Словакия, СССР, Германия, Великая Отечественная война (1941-1945), Вермахт