https://ria.ru/20240908/vov-1971365284.html

Восточно-Карпатская наступательная операция

Восточно-Карпатская наступательная операция - РИА Новости, 08.09.2024

Восточно-Карпатская наступательная операция

Восемьдесят лет назад Красная армия начала Восточно-Карпатскую наступательную операцию. Немцы оборудовали в Карпатах мощные укрепления, для прорыва которых... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:00

2024-09-08T10:00

2024-09-08T10:03

инфографика

красная армия

карпаты

словакия

ссср

германия

великая отечественная война (1941-1945)

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Восемьдесят лет назад Красная армия начала Восточно-Карпатскую наступательную операцию. Немцы оборудовали в Карпатах мощные укрепления, для прорыва которых требовалась длительная подготовка. Однако командование поставило задачу провести операцию в кратчайшие сроки, чтобы оказать помощь национальному восстанию в Словакии. Карта, соотношение сил, ход и итоги Восточно-Карпатской операции — в инфографике Ria.ru.

карпаты

словакия

ссср

германия

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красная армия, карпаты, словакия, инфографика, ссср, германия, великая отечественная война (1941-1945), вермахт