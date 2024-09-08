https://ria.ru/20240908/volgograd-1971431742.html

Явка на выборах в Волгоградской области составила 52,5 процента

Явка на выборах в Волгоградской области составила 52,5 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах в Волгоградской области составила 52,5 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 15.00 воскресенья составила 52,5%, сообщает избирательная комиссия региона в своем... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:15

2024-09-08T16:15

2024-09-08T16:15

политика

волгоградская область

андрей бочаров

единая россия

кпрф

лдпр

выборы в россии — 2024

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ВОЛГОГРАД , 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 15.00 воскресенья составила 52,5%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "По состоянию на 15 часов 8 сентября явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной думы составила 52,56%", - говорится в сообщении избиркома. Явка жителей региона на выборах губернатора Волгоградской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 26,13%. В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек. Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ( "Единая Россия", Андрей Васютенко (" Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР). Кроме того, в Волгоградской области пройдут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.

https://ria.ru/20240908/kiberataki-1971426781.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, волгоградская область, андрей бочаров, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024