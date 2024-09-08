Явка на выборах губернатора Волгоградской области превысила 44 процента
Явка на выборах губернатора Волгоградской области превысила 44,4 процента
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкДевушка на избирательном участке в Волгограде. 8 сентября 2024
Девушка на избирательном участке в Волгограде. 8 сентября 2024
ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 10.00 воскресенья составила 44,4%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 10 часов 8 сентября явка избирателей на выборах Губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы составила 44,40%", - говорится в сообщении избиркома.
Явка жителей региона на выборах губернатора Волгоградской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 5,65%.
В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек.
Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ( "Единая Россия", Андрей Васютенко (" Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР).
Кроме того, в Волгоградской области пройдут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.