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Явка на выборах губернатора Волгоградской области превысила 44 процента - РИА Новости, 08.09.2024
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12:01 08.09.2024 (обновлено: 15:17 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/volgograd-1971383958.html
Явка на выборах губернатора Волгоградской области превысила 44 процента
Явка на выборах губернатора Волгоградской области превысила 44 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Волгоградской области превысила 44 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 10.00 воскресенья составила 44,4%, сообщает избирательная комиссия региона в своем... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:01
2024-09-08T15:17
политика
волгоградская область
андрей бочаров
единая россия
лдпр
кпрф
выборы в россии — 2024
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ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 10.00 воскресенья составила 44,4%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "По состоянию на 10 часов 8 сентября явка избирателей на выборах Губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы составила 44,40%", - говорится в сообщении избиркома. Явка жителей региона на выборах губернатора Волгоградской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 5,65%. В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек. Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ( "Единая Россия", Андрей Васютенко (" Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР). Кроме того, в Волгоградской области пройдут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.
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политика, волгоградская область, андрей бочаров, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Волгоградской области превысила 44 процента

Явка на выборах губернатора Волгоградской области превысила 44,4 процента

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкДевушка на избирательном участке в Волгограде. 8 сентября 2024
Девушка на избирательном участке в Волгограде. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Девушка на избирательном участке в Волгограде. 8 сентября 2024
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 10.00 воскресенья составила 44,4%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 10 часов 8 сентября явка избирателей на выборах Губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы составила 44,40%", - говорится в сообщении избиркома.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Памфилова назвала регион с самой большой явкой на довыборы в Госдуму
Вчера, 10:54
Явка жителей региона на выборах губернатора Волгоградской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 5,65%.
В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек.
Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ( "Единая Россия", Андрей Васютенко (" Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР).
Кроме того, в Волгоградской области пройдут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаВолгоградская областьАндрей БочаровЕдиная РоссияЛДПРКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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