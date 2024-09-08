Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах в Тульской области превысила 37 процентов - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/tula-1971382842.html
Явка на выборах в Тульской области превысила 37 процентов
Явка на выборах в Тульской области превысила 37 процентов - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах в Тульской области превысила 37 процентов
Явка избирателей на выборы в Тульской области по состоянию на 10.00 мск составила 37,74%, сообщила журналистам пресс-служба региональной избирательной комиссии. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:54
2024-09-08T11:54
политика
тульская область
россия
дмитрий миляев
алексей лебедев
алексей дюмин
лдпр
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884183691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_366aae5fe23eac0849fe219c58e88260.jpg
ТУЛА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборы в Тульской области по состоянию на 10.00 мск составила 37,74%, сообщила журналистам пресс-служба региональной избирательной комиссии. В Тульской области в период трехдневного голосования проходят досрочные выборы губернатора и в органы местного самоуправления. На пост главы региона претендуют пять человек: Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - патриоты - за правду"), Дмитрий Миляев ("Единая Россия"), Алексей Лебедев (КПРФ) и Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России). "В Тульской области явка избирателей по состоянию на 10.00 8 сентября составила 37,74%", - говорится в сообщении. Предыдущие выборы губернатора Тульской области проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В них принимали участие четыре кандидата. Явка на выборы составила 52,85%. Губернатором Тульской области вновь был избран Алексей Дюмин (баллотировался в порядке самовыдвижения), получивший 83,58% голосов. В мае текущего года президент РФ Владимир Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области.
https://ria.ru/20240908/yavka-1971372743.html
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884183691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7425954ed11fb271acaddd46bb2b2605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, тульская область, россия, дмитрий миляев, алексей лебедев, алексей дюмин, лдпр, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев, Алексей Лебедев, Алексей Дюмин, ЛДПР, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024

Явка на выборах в Тульской области превысила 37 процентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора
Вид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборы в Тульской области по состоянию на 10.00 мск составила 37,74%, сообщила журналистам пресс-служба региональной избирательной комиссии.
В Тульской области в период трехдневного голосования проходят досрочные выборы губернатора и в органы местного самоуправления. На пост главы региона претендуют пять человек: Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - патриоты - за правду"), Дмитрий Миляев ("Единая Россия"), Алексей Лебедев (КПРФ) и Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России).
"В Тульской области явка избирателей по состоянию на 10.00 8 сентября составила 37,74%", - говорится в сообщении.
Предыдущие выборы губернатора Тульской области проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В них принимали участие четыре кандидата. Явка на выборы составила 52,85%. Губернатором Тульской области вновь был избран Алексей Дюмин (баллотировался в порядке самовыдвижения), получивший 83,58% голосов. В мае текущего года президент РФ Владимир Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Памфилова назвала регион с самой большой явкой на довыборы в Госдуму
10:54
 
ПолитикаТульская областьРоссияДмитрий МиляевАлексей ЛебедевАлексей ДюминЛДПРЕдиная РоссияКПРФВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала