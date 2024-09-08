Явка на выборах в Тульской области превысила 37 процентов
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора
Вид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора. Архивное фото
ТУЛА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборы в Тульской области по состоянию на 10.00 мск составила 37,74%, сообщила журналистам пресс-служба региональной избирательной комиссии.
В Тульской области в период трехдневного голосования проходят досрочные выборы губернатора и в органы местного самоуправления. На пост главы региона претендуют пять человек: Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - патриоты - за правду"), Дмитрий Миляев ("Единая Россия"), Алексей Лебедев (КПРФ) и Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России).
"В Тульской области явка избирателей по состоянию на 10.00 8 сентября составила 37,74%", - говорится в сообщении.
Предыдущие выборы губернатора Тульской области проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В них принимали участие четыре кандидата. Явка на выборы составила 52,85%. Губернатором Тульской области вновь был избран Алексей Дюмин (баллотировался в порядке самовыдвижения), получивший 83,58% голосов. В мае текущего года президент РФ Владимир Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области.