Явка избирателей на выборах в Туле составила 33,03 процента
Явка избирателей по итогам двух дней на выборах в Туле составила 33,03 процента
Голосование на избирательном участке в Туле. Архивное фото
ТУЛА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей по итогам двух дней на выборах в Туле составила 33,03%, сообщили журналистам в пресс-службе региональной избирательный комиссии.
В Тульской области в период трехдневного голосования проходят досрочные выборы губернатора и в органы местного самоуправления. На пост главы региона претендуют пять человек: Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - патриоты - за правду"), Дмитрий Миляев ("Единая Россия"), Алексей Лебедев (КПРФ) и Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России).
"Явка избирателей в городе Туле по итогам первых двух дней голосования составила 33,03%", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за два дня голосования во всем регионе явка составила 36,6%.
Председатель избирательный комиссии Павел Веселов уточнил, что жалоб на нарушения в ходе выборов от кандидатов и политических партий не поступало.
Предыдущие выборы губернатора Тульской области проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В них принимали участие четыре кандидата. Явка на выборы составила 52,85%. Губернатором Тульской области вновь был избран Алексей Дюмин (баллотировался в порядке самовыдвижения), получивший 83,58% голосов. В мае текущего года президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области.
На выборах в Москве отбили 200 компьютерных атак
Вчера, 21:46