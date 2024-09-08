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Явка избирателей на выборах в Туле составила 33,03 процента - РИА Новости, 08.09.2024
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10:38 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/tula-1971370393.html
Явка избирателей на выборах в Туле составила 33,03 процента
Явка избирателей на выборах в Туле составила 33,03 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка избирателей на выборах в Туле составила 33,03 процента
Явка избирателей по итогам двух дней на выборах в Туле составила 33,03%, сообщили журналистам в пресс-службе региональной избирательный комиссии. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:38
2024-09-08T10:38
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ТУЛА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей по итогам двух дней на выборах в Туле составила 33,03%, сообщили журналистам в пресс-службе региональной избирательный комиссии. В Тульской области в период трехдневного голосования проходят досрочные выборы губернатора и в органы местного самоуправления. На пост главы региона претендуют пять человек: Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - патриоты - за правду"), Дмитрий Миляев ("Единая Россия"), Алексей Лебедев (КПРФ) и Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России). "Явка избирателей в городе Туле по итогам первых двух дней голосования составила 33,03%", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что за два дня голосования во всем регионе явка составила 36,6%. Председатель избирательный комиссии Павел Веселов уточнил, что жалоб на нарушения в ходе выборов от кандидатов и политических партий не поступало. Предыдущие выборы губернатора Тульской области проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В них принимали участие четыре кандидата. Явка на выборы составила 52,85%. Губернатором Тульской области вновь был избран Алексей Дюмин (баллотировался в порядке самовыдвижения), получивший 83,58% голосов. В мае текущего года президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971357400.html
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политика, тульская область, тула, россия, алексей дюмин, дмитрий миляев, алексей лебедев, лдпр, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Тульская область, Тула, Россия, Алексей Дюмин, Дмитрий Миляев, Алексей Лебедев, ЛДПР, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
Явка избирателей на выборах в Туле составила 33,03 процента

Явка избирателей по итогам двух дней на выборах в Туле составила 33,03 процента

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Туле
Голосование на избирательном участке в Туле - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Голосование на избирательном участке в Туле. Архивное фото
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ТУЛА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей по итогам двух дней на выборах в Туле составила 33,03%, сообщили журналистам в пресс-службе региональной избирательный комиссии.
В Тульской области в период трехдневного голосования проходят досрочные выборы губернатора и в органы местного самоуправления. На пост главы региона претендуют пять человек: Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - патриоты - за правду"), Дмитрий Миляев ("Единая Россия"), Алексей Лебедев (КПРФ) и Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России).
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"Явка избирателей в городе Туле по итогам первых двух дней голосования составила 33,03%", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за два дня голосования во всем регионе явка составила 36,6%.
Председатель избирательный комиссии Павел Веселов уточнил, что жалоб на нарушения в ходе выборов от кандидатов и политических партий не поступало.
Предыдущие выборы губернатора Тульской области проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В них принимали участие четыре кандидата. Явка на выборы составила 52,85%. Губернатором Тульской области вновь был избран Алексей Дюмин (баллотировался в порядке самовыдвижения), получивший 83,58% голосов. В мае текущего года президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области.
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