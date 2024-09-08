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На выборах в Тульской области лидирует врио губернатора Миляев
На выборах в Тульской области лидирует врио губернатора Миляев - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах в Тульской области лидирует врио губернатора Миляев
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев ("Единая Россия") с 63,56% голосов лидирует на выборах главы региона после обработки 0,09% протоколов,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:29
2024-09-08T21:29
2024-09-08T21:40
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев ("Единая Россия") с 63,56% голосов лидирует на выборах главы региона после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло в Центризбиркоме РФ, на втором месте Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 19,53% голосов, на третьем - Александр Балберов (ЛДПР) с 7,14% голосов, на четвертом - Алексей Лебедев (КПРФ) с 3,21%, на пятом - Денис Илюхин ("Коммунистическая партия Коммунисты России") с 2,04%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На выборах в Тульской области лидирует врио губернатора Миляев
ЦИК: на выборах в Тульской области лидирует врио губернатора Миляев с 63,56%