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На выборах в Тульской области лидирует врио губернатора Миляев - РИА Новости, 08.09.2024
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21:29 08.09.2024 (обновлено: 21:40 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/tsik-1971479292.html
На выборах в Тульской области лидирует врио губернатора Миляев
На выборах в Тульской области лидирует врио губернатора Миляев - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах в Тульской области лидирует врио губернатора Миляев
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев ("Единая Россия") с 63,56% голосов лидирует на выборах главы региона после обработки 0,09% протоколов,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:29
2024-09-08T21:40
политика
тульская область
цик рф
выборы в россии — 2024
дмитрий миляев
россия
алексей лебедев
единая россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев ("Единая Россия") с 63,56% голосов лидирует на выборах главы региона после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло в Центризбиркоме РФ, на втором месте Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 19,53% голосов, на третьем - Александр Балберов (ЛДПР) с 7,14% голосов, на четвертом - Алексей Лебедев (КПРФ) с 3,21%, на пятом - Денис Илюхин ("Коммунистическая партия Коммунисты России") с 2,04%.
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политика, тульская область, цик рф, выборы в россии — 2024, дмитрий миляев, россия, алексей лебедев, единая россия, лдпр, кпрф
Политика, Тульская область, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Дмитрий Миляев, Россия, Алексей Лебедев, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
На выборах в Тульской области лидирует врио губернатора Миляев

ЦИК: на выборах в Тульской области лидирует врио губернатора Миляев с 63,56%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев
Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев ("Единая Россия") с 63,56% голосов лидирует на выборах главы региона после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным онлайн-табло в Центризбиркоме РФ, на втором месте Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 19,53% голосов, на третьем - Александр Балберов (ЛДПР) с 7,14% голосов, на четвертом - Алексей Лебедев (КПРФ) с 3,21%, на пятом - Денис Илюхин ("Коммунистическая партия Коммунисты России") с 2,04%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаТульская областьЦИК РФВыборы в России — 2024Дмитрий МиляевРоссияАлексей ЛебедевЕдиная РоссияЛДПРКПРФ
 
 
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