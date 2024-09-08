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На выборах в Тульской области лидирует врио губернатора Миляев

На выборах в Тульской области лидирует врио губернатора Миляев - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах в Тульской области лидирует врио губернатора Миляев

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев ("Единая Россия") с 63,56% голосов лидирует на выборах главы региона после обработки 0,09% протоколов,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:29

2024-09-08T21:29

2024-09-08T21:40

политика

тульская область

цик рф

выборы в россии — 2024

дмитрий миляев

россия

алексей лебедев

единая россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев ("Единая Россия") с 63,56% голосов лидирует на выборах главы региона после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло в Центризбиркоме РФ, на втором месте Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 19,53% голосов, на третьем - Александр Балберов (ЛДПР) с 7,14% голосов, на четвертом - Алексей Лебедев (КПРФ) с 3,21%, на пятом - Денис Илюхин ("Коммунистическая партия Коммунисты России") с 2,04%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, тульская область, цик рф, выборы в россии — 2024, дмитрий миляев, россия, алексей лебедев, единая россия, лдпр, кпрф