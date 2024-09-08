https://ria.ru/20240908/tank-1971415432.html

СМИ: танк "Царь-мангал" пережил более ста попаданий БПЛА в зоне СВО

СМИ: танк "Царь-мангал" пережил более ста попаданий БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 08.09.2024

СМИ: танк "Царь-мангал" пережил более ста попаданий БПЛА в зоне СВО

Российский танк "Царь-мангал" пережил более ста попаданий беспилотников и ракет, заявил сотрудник "Уралвагонзавода" в репортаже телеканала "Звезда". РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:52

2024-09-08T14:52

2024-09-08T15:05

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский танк "Царь-мангал" пережил более ста попаданий беспилотников и ракет, заявил сотрудник "Уралвагонзавода" в репортаже телеканала "Звезда"."Экипаж этого танка остался полностью целым, невредимым, ребята продолжают выполнять свои боевые задачи", — рассказал ремонтник.По его словам, дополнительная защита на бронетехнике не только уберегла ее экипаж от украинских беспилотников, но и от ударов противотанковых ракет Javelin производства западных стран.В октябре прошлого года для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом". В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".Кроме того, военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс также писал, что ВСУ тратят очень много FPV-дронов для борьбы с российским танком "Царь-мангал" с необычной броней.

https://ria.ru/20240908/posol-1971409494.html

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технологии, вооруженные силы украины, т-72б3, forbes, украина, вооруженные силы рф, россия