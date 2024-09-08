Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области танк Т-72Б3М подбил десантную лодку ВСУ - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:43 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/tank-1971343527.html
В Херсонской области танк Т-72Б3М подбил десантную лодку ВСУ
В Херсонской области танк Т-72Б3М подбил десантную лодку ВСУ - РИА Новости, 08.09.2024
В Херсонской области танк Т-72Б3М подбил десантную лодку ВСУ
Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр", накануне Дня танкиста, отмечаемого в России 8 сентября, подбил у населенного пункта Казачьи Лагери в Херсонской... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T03:43
2024-09-08T03:43
специальная военная операция на украине
т-72б3м
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
херсонская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822791680_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_95a08f8158a7ec0858462ad77d871e6b.jpg
ГЕНИЧЕСК, 8 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр", накануне Дня танкиста, отмечаемого в России 8 сентября, подбил у населенного пункта Казачьи Лагери в Херсонской области десантную лодку украинской армии, сообщает наблюдавший за работой экипажа корреспондент РИА Новости. Накануне выхода на боевую задачу наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным "Гламурный" рассказал РИА Новости, что техника выдвинется к населенному пункту, вблизи которого ожидается форсирование реки украинскими военными. Получив от разведчиков группировки войск "Днепр" координаты цели, экипаж танка вывел машину из капонира и выдвинулся на закрытую огневую позицию. Произведя залп, машина ушла с позиции, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь противника. Согласно кадрам объективного контроля, лодка противника была поражена у правого берега Днепра. "Отработали с одной точки, и, то есть, ну надо быстро переставить танк, ну грубо говоря, в другую точку. И соответственно, выезжаем, отстреливаем и маскируемся", - сказал командир экипажа.
https://ria.ru/20240907/dnr-1971334599.html
https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971334416.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822791680_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30c2c3148c902a92113219fcb44e20de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
т-72б3м, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Т-72Б3М, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Херсонская область , Безопасность
В Херсонской области танк Т-72Б3М подбил десантную лодку ВСУ

Танк Т-72Б3М группировки "Днепр" подбил у Казачьих Лагерей десантную лодку ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-72Б3
Танк Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк Т-72Б3. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 8 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр", накануне Дня танкиста, отмечаемого в России 8 сентября, подбил у населенного пункта Казачьи Лагери в Херсонской области десантную лодку украинской армии, сообщает наблюдавший за работой экипажа корреспондент РИА Новости.
Накануне выхода на боевую задачу наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным "Гламурный" рассказал РИА Новости, что техника выдвинется к населенному пункту, вблизи которого ожидается форсирование реки украинскими военными.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
"Они окружены": на Западе заявили о проблеме ВСУ в ДНР
Вчера, 22:43
Получив от разведчиков группировки войск "Днепр" координаты цели, экипаж танка вывел машину из капонира и выдвинулся на закрытую огневую позицию. Произведя залп, машина ушла с позиции, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь противника. Согласно кадрам объективного контроля, лодка противника была поражена у правого берега Днепра.
"Отработали с одной точки, и, то есть, ну надо быстро переставить танк, ну грубо говоря, в другую точку. И соответственно, выезжаем, отстреливаем и маскируемся", - сказал командир экипажа.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
"Бродят вокруг". В США раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области
Вчера, 22:43
 
Специальная военная операция на УкраинеТ-72Б3МВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияХерсонская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала