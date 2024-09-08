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В Херсонской области танк Т-72Б3М подбил десантную лодку ВСУ
В Херсонской области танк Т-72Б3М подбил десантную лодку ВСУ - РИА Новости, 08.09.2024
В Херсонской области танк Т-72Б3М подбил десантную лодку ВСУ
Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр", накануне Дня танкиста, отмечаемого в России 8 сентября, подбил у населенного пункта Казачьи Лагери в Херсонской... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T03:43
2024-09-08T03:43
2024-09-08T03:43
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ГЕНИЧЕСК, 8 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр", накануне Дня танкиста, отмечаемого в России 8 сентября, подбил у населенного пункта Казачьи Лагери в Херсонской области десантную лодку украинской армии, сообщает наблюдавший за работой экипажа корреспондент РИА Новости. Накануне выхода на боевую задачу наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным "Гламурный" рассказал РИА Новости, что техника выдвинется к населенному пункту, вблизи которого ожидается форсирование реки украинскими военными. Получив от разведчиков группировки войск "Днепр" координаты цели, экипаж танка вывел машину из капонира и выдвинулся на закрытую огневую позицию. Произведя залп, машина ушла с позиции, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь противника. Согласно кадрам объективного контроля, лодка противника была поражена у правого берега Днепра. "Отработали с одной точки, и, то есть, ну надо быстро переставить танк, ну грубо говоря, в другую точку. И соответственно, выезжаем, отстреливаем и маскируемся", - сказал командир экипажа.
https://ria.ru/20240907/dnr-1971334599.html
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В Херсонской области танк Т-72Б3М подбил десантную лодку ВСУ
Танк Т-72Б3М группировки "Днепр" подбил у Казачьих Лагерей десантную лодку ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 8 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр", накануне Дня танкиста, отмечаемого в России 8 сентября, подбил у населенного пункта Казачьи Лагери в Херсонской области десантную лодку украинской армии, сообщает наблюдавший за работой экипажа корреспондент РИА Новости.
Накануне выхода на боевую задачу наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным "Гламурный" рассказал РИА Новости, что техника выдвинется к населенному пункту, вблизи которого ожидается форсирование реки украинскими военными.
Получив от разведчиков группировки войск "Днепр" координаты цели, экипаж танка вывел машину из капонира и выдвинулся на закрытую огневую позицию. Произведя залп, машина ушла с позиции, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь противника. Согласно кадрам объективного контроля, лодка противника была поражена у правого берега Днепра.
"Отработали с одной точки, и, то есть, ну надо быстро переставить танк, ну грубо говоря, в другую точку. И соответственно, выезжаем, отстреливаем и маскируемся", - сказал командир экипажа.