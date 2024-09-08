https://ria.ru/20240908/tank-1971342954.html
Экипаж Т-72Б3М рассказал о тактике боя против Abrams и Leopard
Экипаж Т-72Б3М рассказал о тактике боя против Abrams и Leopard - РИА Новости, 08.09.2024
Экипаж Т-72Б3М рассказал о тактике боя против Abrams и Leopard
Экипаж Т-72Б3М группировки войск "Днепр" в День танкиста, который отмечается 8 сентября, подробно рассказал РИА Новости о современной тактике боя, применяемой... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T03:21
2024-09-08T03:21
2024-09-08T03:22
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
т-72б3м
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822791886_0:215:3163:1994_1920x0_80_0_0_1ef4c45d57bef36b3b0f583eca80ce6b.jpg
ГЕНИЧЕСК, 8 сен - РИА Новости. Экипаж Т-72Б3М группировки войск "Днепр" в День танкиста, который отмечается 8 сентября, подробно рассказал РИА Новости о современной тактике боя, применяемой для уничтожения американских танков Abrams и немецких танков Leopard. "Сначала бронебойным. Потом кумулятивом. А потом уже фугасом, чтобы добить всех вокруг. Кто вышел то есть. Ну задеть экипаж… Или сбить "гуслю" (гусеницу танка – ред.), если кумулятив не прожег и не было взрыва танка", - сказал РИА Новости наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным "Гламурный". По словам танкиста, все тонкости борьбы с натовскими танками, поставленными на Украину, отрабатывались на полигоне. Для этого использовался макет с обозначенными уязвимыми зонами. "Эта машина (Т-72Б3М) выдержит вообще все", - сказал командир танка с позывным "Кутузов". Механик-водитель боевой машины так же прошел подготовку для танковых дуэлей против Abrams и Leopard. "Да, конечно. И ребята все уже обстрелянные", - подчеркнул мехвод с позывным "Волк".
https://ria.ru/20240907/dnr-1971334599.html
https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971334416.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822791886_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_bd8a753493e84a6ec397ce7e76e87538.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, т-72б3м, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Т-72Б3М, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Экипаж Т-72Б3М рассказал о тактике боя против Abrams и Leopard
Экипаж Т-72Б3М рассказал о современной тактике боя против Abrams и Leopard
ГЕНИЧЕСК, 8 сен - РИА Новости. Экипаж Т-72Б3М группировки войск "Днепр" в День танкиста, который отмечается 8 сентября, подробно рассказал РИА Новости о современной тактике боя, применяемой для уничтожения американских танков Abrams и немецких танков Leopard.
"Сначала бронебойным. Потом кумулятивом. А потом уже фугасом, чтобы добить всех вокруг. Кто вышел то есть. Ну задеть экипаж… Или сбить "гуслю" (гусеницу танка – ред.), если кумулятив не прожег и не было взрыва танка", - сказал РИА Новости наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным "Гламурный".
По словам танкиста, все тонкости борьбы с натовскими танками, поставленными на Украину
, отрабатывались на полигоне. Для этого использовался макет с обозначенными уязвимыми зонами.
"Эта машина (Т-72Б3М) выдержит вообще все", - сказал командир танка с позывным "Кутузов".
Механик-водитель боевой машины так же прошел подготовку для танковых дуэлей против Abrams и Leopard.
"Да, конечно. И ребята все уже обстрелянные", - подчеркнул мехвод с позывным "Волк".