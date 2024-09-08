https://ria.ru/20240908/tank-1971342954.html

Экипаж Т-72Б3М рассказал о тактике боя против Abrams и Leopard

Экипаж Т-72Б3М рассказал о тактике боя против Abrams и Leopard - РИА Новости, 08.09.2024

Экипаж Т-72Б3М рассказал о тактике боя против Abrams и Leopard

Экипаж Т-72Б3М группировки войск "Днепр" в День танкиста, который отмечается 8 сентября, подробно рассказал РИА Новости о современной тактике боя, применяемой... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T03:21

2024-09-08T03:21

2024-09-08T03:22

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ГЕНИЧЕСК, 8 сен - РИА Новости. Экипаж Т-72Б3М группировки войск "Днепр" в День танкиста, который отмечается 8 сентября, подробно рассказал РИА Новости о современной тактике боя, применяемой для уничтожения американских танков Abrams и немецких танков Leopard. "Сначала бронебойным. Потом кумулятивом. А потом уже фугасом, чтобы добить всех вокруг. Кто вышел то есть. Ну задеть экипаж… Или сбить "гуслю" (гусеницу танка – ред.), если кумулятив не прожег и не было взрыва танка", - сказал РИА Новости наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным "Гламурный". По словам танкиста, все тонкости борьбы с натовскими танками, поставленными на Украину, отрабатывались на полигоне. Для этого использовался макет с обозначенными уязвимыми зонами. "Эта машина (Т-72Б3М) выдержит вообще все", - сказал командир танка с позывным "Кутузов". Механик-водитель боевой машины так же прошел подготовку для танковых дуэлей против Abrams и Leopard. "Да, конечно. И ребята все уже обстрелянные", - подчеркнул мехвод с позывным "Волк".

https://ria.ru/20240907/dnr-1971334599.html

https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971334416.html

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безопасность, украина, т-72б3м, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия