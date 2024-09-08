https://ria.ru/20240908/tank-1971342265.html
Танк группировки "Днепр" выдержал три сброса мин с коптера ВСУ
Танк группировки "Днепр" выдержал три сброса мин с коптера ВСУ - РИА Новости, 08.09.2024
Танк группировки "Днепр" выдержал три сброса мин с коптера ВСУ
Танк Т-72Б3М группировки войск "Днепр" на херсонском направлении выдержал прямое попадание из РПГ в башню и три сброса мин с тяжелого украинского коптера типа... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T03:08
2024-09-08T03:08
2024-09-08T03:08
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 сен - РИА Новости. Танк Т-72Б3М группировки войск "Днепр" на херсонском направлении выдержал прямое попадание из РПГ в башню и три сброса мин с тяжелого украинского коптера типа "Баба-Яга", рассказал РИА Новости экипаж в День танкиста, который отмечается в России 8 сентября. "Нас обкидало "Бабой-Ягой", и вот это чудо (танк)... спасло нам жизни, троим в экипаже. ("Баба-Яга") нас начала обкидывать минометкой, мы не знали, как открыть люки, как-то выйти, потому что когда она сбросит и как она сбросит - непонятно. Естественно, ждали, пока она все это сбросит, молились, чтобы это был не кумулятивный снаряд", - сказал танкист с позывным "Гламурный". По его словам, дрон сбросил три противопехотные мины, притом одна упала на танк. "Осмотрели танк - никаких повреждений, только одна решетка сверху… оторвалась. Мы поставили новую, приварили и танк как новенький", - сказал он. Танкисты продемонстрировали места прилетов непосредственно на корпусе своей боевой машины. "Просто решетка отлетела, а сам корпус нормально выдержал все. Один (прилет) слева был, второй чуть спереди, и третий прямо как раз упал туда (в башню)", - сказал командир танка с позывным "Кутузов". Механик-водитель с позывным "Волк" также рассказал, что танк выдержал удар из РПГ, попадание пришлось на башню орудия. По его словам, машина выдержала и продолжила работать.
https://ria.ru/20240908/poterya-1971339166.html
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безопасность, россия, т-72б3м, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Т-72Б3М, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
Танк группировки "Днепр" выдержал три сброса мин с коптера ВСУ
Танк Т-72Б3М выдержал попадание из РПГ в башню и три сброса мин с коптера ВСУ
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 сен - РИА Новости. Танк Т-72Б3М группировки войск "Днепр" на херсонском направлении выдержал прямое попадание из РПГ в башню и три сброса мин с тяжелого украинского коптера типа "Баба-Яга", рассказал РИА Новости экипаж в День танкиста, который отмечается в России 8 сентября.
"Нас обкидало "Бабой-Ягой", и вот это чудо (танк)... спасло нам жизни, троим в экипаже. ("Баба-Яга") нас начала обкидывать минометкой, мы не знали, как открыть люки, как-то выйти, потому что когда она сбросит и как она сбросит - непонятно. Естественно, ждали, пока она все это сбросит, молились, чтобы это был не кумулятивный снаряд", - сказал танкист с позывным "Гламурный".
По его словам, дрон сбросил три противопехотные мины, притом одна упала на танк. "Осмотрели танк - никаких повреждений, только одна решетка сверху… оторвалась. Мы поставили новую, приварили и танк как новенький", - сказал он.
Танкисты продемонстрировали места прилетов непосредственно на корпусе своей боевой машины. "Просто решетка отлетела, а сам корпус нормально выдержал все. Один (прилет) слева был, второй чуть спереди, и третий прямо как раз упал туда (в башню)", - сказал командир танка с позывным "Кутузов".
Механик-водитель с позывным "Волк" также рассказал, что танк выдержал удар из РПГ, попадание пришлось на башню орудия. По его словам, машина выдержала и продолжила работать.