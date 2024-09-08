https://ria.ru/20240908/soobschenie-1971490896.html

На выборах в Петербурге не зафиксировали ни одного нарушения

На выборах в Петербурге не зафиксировали ни одного нарушения - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах в Петербурге не зафиксировали ни одного нарушения

Ни одного сообщения о нарушениях в ходе выборов губернатора города не зафиксировано, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T23:27

2024-09-08T23:27

2024-09-08T23:27

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

кировский район

госдума рф

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971397676_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8b4aff08f853ef4d4321b3186ec60e59.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Ни одного сообщения о нарушениях в ходе выборов губернатора города не зафиксировано, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. "Комиссии работали, с моей точки зрения, профессионально, открыто, пытались осветить максимально все замечания, которые были к работе комиссий, и старались реагировать на все сообщения о возможных нарушениях. Могу констатировать, что на данный момент ни одно сообщение о каких-либо нарушениях не зафиксировано", - сказал Мейксин. Он отметил, что также ни одного серьезного происшествия на избирательных участках не выявлено, но не обошлось и без инцидентов. "Самым, наверное, крупным инцидентом - отравление членов избирательных комиссий, так и сотрудников полиции. Но в избирательных комиссиях работают стойкие и волевые люди, поэтому все комиссии на данный момент находится в правомочном составе и все члены комиссий работают на своих местах", - сказал глава горизбиркома. Ранее ГСУСК по Петербургу сообщало, что уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) возбуждено после отравления готовой едой 30 человек на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/peterburg-1971378487.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1971407549.html

россия

санкт-петербург

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, санкт-петербург, кировский район, госдума рф, выборы в россии — 2024