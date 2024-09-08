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На выборах в Петербурге не зафиксировали ни одного нарушения - РИА Новости, 08.09.2024
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23:27 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/soobschenie-1971490896.html
На выборах в Петербурге не зафиксировали ни одного нарушения
На выборах в Петербурге не зафиксировали ни одного нарушения - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах в Петербурге не зафиксировали ни одного нарушения
Ни одного сообщения о нарушениях в ходе выборов губернатора города не зафиксировано, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T23:27
2024-09-08T23:27
здоровье - общество
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санкт-петербург
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госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Ни одного сообщения о нарушениях в ходе выборов губернатора города не зафиксировано, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. "Комиссии работали, с моей точки зрения, профессионально, открыто, пытались осветить максимально все замечания, которые были к работе комиссий, и старались реагировать на все сообщения о возможных нарушениях. Могу констатировать, что на данный момент ни одно сообщение о каких-либо нарушениях не зафиксировано", - сказал Мейксин. Он отметил, что также ни одного серьезного происшествия на избирательных участках не выявлено, но не обошлось и без инцидентов. "Самым, наверное, крупным инцидентом - отравление членов избирательных комиссий, так и сотрудников полиции. Но в избирательных комиссиях работают стойкие и волевые люди, поэтому все комиссии на данный момент находится в правомочном составе и все члены комиссий работают на своих местах", - сказал глава горизбиркома. Ранее ГСУСК по Петербургу сообщало, что уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) возбуждено после отравления готовой едой 30 человек на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/peterburg-1971378487.html
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здоровье - общество, россия, санкт-петербург, кировский район, госдума рф, выборы в россии — 2024
Здоровье - Общество, Россия, Санкт-Петербург, Кировский район, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
На выборах в Петербурге не зафиксировали ни одного нарушения

Мейксин: ни одного сообщения о нарушениях на выборах в Петербурга не было

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге
Женщина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Ни одного сообщения о нарушениях в ходе выборов губернатора города не зафиксировано, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
«
"Комиссии работали, с моей точки зрения, профессионально, открыто, пытались осветить максимально все замечания, которые были к работе комиссий, и старались реагировать на все сообщения о возможных нарушениях. Могу констатировать, что на данный момент ни одно сообщение о каких-либо нарушениях не зафиксировано", - сказал Мейксин.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках
Вчера, 11:29
Он отметил, что также ни одного серьезного происшествия на избирательных участках не выявлено, но не обошлось и без инцидентов.
"Самым, наверное, крупным инцидентом - отравление членов избирательных комиссий, так и сотрудников полиции. Но в избирательных комиссиях работают стойкие и волевые люди, поэтому все комиссии на данный момент находится в правомочном составе и все члены комиссий работают на своих местах", - сказал глава горизбиркома.
Ранее ГСУСК по Петербургу сообщало, что уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) возбуждено после отравления готовой едой 30 человек на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
Женщина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Единый день голосования
Вчера, 17:48
 
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