https://ria.ru/20240908/serdyuk-1971436764.html

На выборах губернатора Кемеровской области лидирует Илья Сердюк

На выборах губернатора Кемеровской области лидирует Илья Сердюк - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах губернатора Кемеровской области лидирует Илья Сердюк

Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 88,33% голосов избирателей после обработки 0,96%... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:50

2024-09-08T16:50

2024-09-08T16:54

политика

кемеровская область

илья середюк

цик рф

выборы в россии — 2024

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лдпр

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 88,33% голосов избирателей после обработки 0,96% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Мария Городештян (ЛДПР) – 4,07% голосов, третьим идет – Александр Карпов (КПРФ) с результатом 2,62%. На четвертом месте Юрий Скворцов (СРЗП) – 2,39%, а на пятом Роман Клейстер ("Новые люди") – 1,79%.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, кемеровская область, илья середюк, цик рф, выборы в россии — 2024, выборы, единая россия, лдпр