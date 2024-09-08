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На выборах губернатора Кемеровской области лидирует Илья Сердюк
На выборах губернатора Кемеровской области лидирует Илья Сердюк - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах губернатора Кемеровской области лидирует Илья Сердюк
Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 88,33% голосов избирателей после обработки 0,96%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:50
2024-09-08T16:50
2024-09-08T16:54
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 88,33% голосов избирателей после обработки 0,96% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Мария Городештян (ЛДПР) – 4,07% голосов, третьим идет – Александр Карпов (КПРФ) с результатом 2,62%. На четвертом месте Юрий Скворцов (СРЗП) – 2,39%, а на пятом Роман Клейстер ("Новые люди") – 1,79%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На выборах губернатора Кемеровской области лидирует Илья Сердюк
ЦИК: врио кемеровского губернатора Сердюк лидирует на выборах с 88,33 процента