Рейтинг@Mail.ru
На выборах губернатора Кемеровской области лидирует Илья Сердюк - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 08.09.2024 (обновлено: 16:54 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/serdyuk-1971436764.html
На выборах губернатора Кемеровской области лидирует Илья Сердюк
На выборах губернатора Кемеровской области лидирует Илья Сердюк - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах губернатора Кемеровской области лидирует Илья Сердюк
Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 88,33% голосов избирателей после обработки 0,96%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:50
2024-09-08T16:54
политика
кемеровская область
илья середюк
цик рф
выборы в россии — 2024
выборы
единая россия
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599905679_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_789b856f8187bc3ce2c399df3e46f797.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 88,33% голосов избирателей после обработки 0,96% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Мария Городештян (ЛДПР) – 4,07% голосов, третьим идет – Александр Карпов (КПРФ) с результатом 2,62%. На четвертом месте Юрий Скворцов (СРЗП) – 2,39%, а на пятом Роман Клейстер ("Новые люди") – 1,79%.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599905679_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7e011ccdd65c3b7d1d400e15e0038a78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, кемеровская область, илья середюк, цик рф, выборы в россии — 2024, выборы, единая россия, лдпр
Политика, Кемеровская область, Илья Середюк, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Выборы, Единая Россия, ЛДПР
На выборах губернатора Кемеровской области лидирует Илья Сердюк

ЦИК: врио кемеровского губернатора Сердюк лидирует на выборах с 88,33 процента

© Фото : Администрация города КемеровоИлья Середюк
Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Администрация города Кемерово
Илья Середюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 88,33% голосов избирателей после обработки 0,96% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Мария Городештян (ЛДПР) – 4,07% голосов, третьим идет – Александр Карпов (КПРФ) с результатом 2,62%. На четвертом месте Юрий Скворцов (СРЗП) – 2,39%, а на пятом Роман Клейстер ("Новые люди") – 1,79%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаКемеровская областьИлья СередюкЦИК РФВыборы в России — 2024ВыборыЕдиная РоссияЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала