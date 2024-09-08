https://ria.ru/20240908/ruchka-1971416175.html

В Петербурге на избирательном участке изъяли ручку с исчезающими чернилами

В Петербурге на избирательном участке изъяли ручку с исчезающими чернилами - РИА Новости, 08.09.2024

В Петербурге на избирательном участке изъяли ручку с исчезающими чернилами

Ручку, записи которой со временем исчезают, изъяли на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге, ее появление можно считать провокацией, сообщил член... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:55

2024-09-08T14:55

2024-09-08T15:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Ручку, записи которой со временем исчезают, изъяли на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге, ее появление можно считать провокацией, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин."УИК №124 муниципальный округ Васильевский – та самая ручка с чернилами, которые исчезают. Действительно, такая ручка была обнаружена, она моментально была изъята. Все это доведено, в том числе, и до Санкт-Петербургской избирательной комиссии", – рассказал он журналистам. Как отметил Кузьмин, все избирательные комиссии предупреждены о том, что "такие провокации возможны", им предписано проверить все пишущие принадлежности, которые используются (особенно те ручки, которые находятся за ширмой в кабинках для голосования). "Такие провокационные действия возможны. Мы уверены, что это провокация, которую купировали вовремя. Пока мы таких случаев больше не видим", – заключил Кузьмин. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые").Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга будет открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1971410336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, санкт-петербург, псковская область, республика карелия, александр беглов, сергей малинкович, единая россия, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024