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В Петербурге на избирательном участке изъяли ручку с исчезающими чернилами - РИА Новости, 08.09.2024
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14:55 08.09.2024 (обновлено: 15:09 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/ruchka-1971416175.html
В Петербурге на избирательном участке изъяли ручку с исчезающими чернилами
В Петербурге на избирательном участке изъяли ручку с исчезающими чернилами - РИА Новости, 08.09.2024
В Петербурге на избирательном участке изъяли ручку с исчезающими чернилами
Ручку, записи которой со временем исчезают, изъяли на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге, ее появление можно считать провокацией, сообщил член... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:55
2024-09-08T15:09
политика
санкт-петербург
псковская область
республика карелия
александр беглов
сергей малинкович
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Ручку, записи которой со временем исчезают, изъяли на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге, ее появление можно считать провокацией, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин."УИК №124 муниципальный округ Васильевский – та самая ручка с чернилами, которые исчезают. Действительно, такая ручка была обнаружена, она моментально была изъята. Все это доведено, в том числе, и до Санкт-Петербургской избирательной комиссии", – рассказал он журналистам. Как отметил Кузьмин, все избирательные комиссии предупреждены о том, что "такие провокации возможны", им предписано проверить все пишущие принадлежности, которые используются (особенно те ручки, которые находятся за ширмой в кабинках для голосования). "Такие провокационные действия возможны. Мы уверены, что это провокация, которую купировали вовремя. Пока мы таких случаев больше не видим", – заключил Кузьмин. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые").Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга будет открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
https://ria.ru/20240908/vybory-1971410336.html
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политика, санкт-петербург, псковская область, республика карелия, александр беглов, сергей малинкович, единая россия, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024
Политика, Санкт-Петербург, Псковская область, Республика Карелия, Александр Беглов, Сергей Малинкович, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Выборы в России — 2024
В Петербурге на избирательном участке изъяли ручку с исчезающими чернилами

В Петербурге на 124-м избирательном участке изъяли ручку с исчезающими чернилами

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке в Санкт-Петербурге. 8 сентября 2024
Женщина голосует на избирательном участке в Санкт-Петербурге. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина голосует на избирательном участке в Санкт-Петербурге. 8 сентября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Ручку, записи которой со временем исчезают, изъяли на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге, ее появление можно считать провокацией, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.
"УИК №124 муниципальный округ Васильевский – та самая ручка с чернилами, которые исчезают. Действительно, такая ручка была обнаружена, она моментально была изъята. Все это доведено, в том числе, и до Санкт-Петербургской избирательной комиссии", – рассказал он журналистам.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
Как отметил Кузьмин, все избирательные комиссии предупреждены о том, что "такие провокации возможны", им предписано проверить все пишущие принадлежности, которые используются (особенно те ручки, которые находятся за ширмой в кабинках для голосования).
"Такие провокационные действия возможны. Мы уверены, что это провокация, которую купировали вовремя. Пока мы таких случаев больше не видим", – заключил Кузьмин.
Выборы в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Выборы в Крыму проходят штатно
Вчера, 14:19
Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые").Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов.
Всего в дни голосования для жителей Петербурга будет открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках
Вчера, 11:29
 
ПолитикаСанкт-ПетербургПсковская областьРеспублика КарелияАлександр БегловСергей МалинковичЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты РоссииВыборы в России — 2024
 
 
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