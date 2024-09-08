https://ria.ru/20240908/rozygrysh-1971397972.html
Победителями розыгрышей "Миллиона призов" стали 1 530 000 москвичей
Победителями розыгрышей "Миллиона призов" стали 1 530 000 москвичей - РИА Новости, 08.09.2024
Победителями розыгрышей "Миллиона призов" стали 1 530 000 москвичей
Победителями двух розыгрышей программы "Миллион призов" стали 1 530 000 москвичей, сообщил журналистам президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:17
2024-09-08T13:17
2024-09-08T13:18
общество
москва
владимир платонов
московская торгово-промышленная палата
московская городская дума
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Победителями двух розыгрышей программы "Миллион призов" стали 1 530 000 москвичей, сообщил журналистам президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. "За два дня с начала голосования до 20.00 7 сентября проголосовали 2 448 875 человек. Стали победителями 1 530 000, или 62,5%. Тысячу рублей выиграли 1 310 625 человек, 3 тысячи рублей выиграли 180 000 человек, 5 тысяч рублей выиграли 39 975 человек", - рассказал Платонов в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Он уточнил, что на гарантированные призы претендовали 677 468 человек - это впервые голосующие онлайн и москвичи старше 60 лет. Из них выиграли по 3 тысячи - 79 806 человек, по 5 тысяч - 17 453. Оставшиеся 580 209 человек получили гарантированные призы по 1 тысячи рублей. "За вторые сутки акции с 20.00 6 сентября до 20.00 7 сентября приняли участие 715 390 человек. Стали победителями 408 тысяч человек, это 57% победителей от участников", - добавил Платонов. По его словам, 1 тысячу рублей выиграли 349 500 человек, 3 тысячи рублей - 48 тысяч человек, 5 тысяч рублей - 10 500 человек. "Из проголосовавших 232 204 претендовали на гарантированные призы… Из них выиграли по 3 тысячи - 27 340, по 5 тысяч - 5903 человека, а оставшиеся 198 961 человек получили гарантированные призы по тысяче рублей", - добавил Платонов. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
https://ria.ru/20240908/deg-1971390600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, владимир платонов, московская торгово-промышленная палата, московская городская дума
Общество, Москва, Владимир Платонов, Московская торгово-промышленная палата, Московская городская дума
Победителями розыгрышей "Миллиона призов" стали 1 530 000 москвичей
Победителями двух розыгрышей "Миллиона призов" стали 1 530 000 москвичей
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Победителями двух розыгрышей программы "Миллион призов" стали 1 530 000 москвичей, сообщил журналистам президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.
"За два дня с начала голосования до 20.00 7 сентября проголосовали 2 448 875 человек. Стали победителями 1 530 000, или 62,5%. Тысячу рублей выиграли 1 310 625 человек, 3 тысячи рублей выиграли 180 000 человек, 5 тысяч рублей выиграли 39 975 человек", - рассказал Платонов в Общественном штабе по наблюдению за выборами.
Он уточнил, что на гарантированные призы претендовали 677 468 человек - это впервые голосующие онлайн и москвичи старше 60 лет. Из них выиграли по 3 тысячи - 79 806 человек, по 5 тысяч - 17 453. Оставшиеся 580 209 человек получили гарантированные призы по 1 тысячи рублей.
"За вторые сутки акции с 20.00 6 сентября до 20.00 7 сентября приняли участие 715 390 человек. Стали победителями 408 тысяч человек, это 57% победителей от участников", - добавил Платонов.
По его словам, 1 тысячу рублей выиграли 349 500 человек, 3 тысячи рублей - 48 тысяч человек, 5 тысяч рублей - 10 500 человек.
"Из проголосовавших 232 204 претендовали на гарантированные призы… Из них выиграли по 3 тысячи - 27 340, по 5 тысяч - 5903 человека, а оставшиеся 198 961 человек получили гарантированные призы по тысяче рублей", - добавил Платонов.
Выборы в Москве
проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы
, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.