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В США раскрыли, на что решился Зеленский из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:01 08.09.2024 (обновлено: 03:31 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/proval-1971341478.html
В США раскрыли, на что решился Зеленский из-за ситуации в Курской области
В США раскрыли, на что решился Зеленский из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
В США раскрыли, на что решился Зеленский из-за ситуации в Курской области
Владимир Зеленский провел массовые увольнения чиновников из-за провальной атаки на Курскую область, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T03:01
2024-09-08T03:31
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский провел массовые увольнения чиновников из-за провальной атаки на Курскую область, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Насколько я знаю, он (Зеленский. — Прим. ред.) &lt;...&gt; уволил многих людей, ответственных за нападение (на Курскую область — Прим. ред.), поскольку теперь он понимает, что это оказалось огромной ошибкой", — рассказал офицер.По мнению Уилкерсона, у главы киевского режима осталось не так много вариантов, и он может либо спасти свою жизнь, сбежав в одно из своих поместий со всеми сбережениями, либо отправиться в могилу.Владимир Зеленский третьего сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава Министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украинский парламент поддержал их увольнение.
https://ria.ru/20240908/poterya-1971339166.html
https://ria.ru/20240908/mir-1971340318.html
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в мире, курская область, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Владимир Зеленский
В США раскрыли, на что решился Зеленский из-за ситуации в Курской области

Уилкерсон: Зеленский решил уволить чиновников из-за провала в Курской области

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский провел массовые увольнения чиновников из-за провальной атаки на Курскую область, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Насколько я знаю, он (Зеленский. — Прим. ред.) <...> уволил многих людей, ответственных за нападение (на Курскую область — Прим. ред.), поскольку теперь он понимает, что это оказалось огромной ошибкой", — рассказал офицер.
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По мнению Уилкерсона, у главы киевского режима осталось не так много вариантов, и он может либо спасти свою жизнь, сбежав в одно из своих поместий со всеми сбережениями, либо отправиться в могилу.
Владимир Зеленский третьего сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава Министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украинский парламент поддержал их увольнение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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