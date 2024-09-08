https://ria.ru/20240908/proval-1971341478.html

В США раскрыли, на что решился Зеленский из-за ситуации в Курской области

В США раскрыли, на что решился Зеленский из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024

В США раскрыли, на что решился Зеленский из-за ситуации в Курской области

Владимир Зеленский провел массовые увольнения чиновников из-за провальной атаки на Курскую область, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T03:01

2024-09-08T03:01

2024-09-08T03:31

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский провел массовые увольнения чиновников из-за провальной атаки на Курскую область, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Насколько я знаю, он (Зеленский. — Прим. ред.) <...> уволил многих людей, ответственных за нападение (на Курскую область — Прим. ред.), поскольку теперь он понимает, что это оказалось огромной ошибкой", — рассказал офицер.По мнению Уилкерсона, у главы киевского режима осталось не так много вариантов, и он может либо спасти свою жизнь, сбежав в одно из своих поместий со всеми сбережениями, либо отправиться в могилу.Владимир Зеленский третьего сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава Министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украинский парламент поддержал их увольнение.

https://ria.ru/20240908/poterya-1971339166.html

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курская область

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в мире, курская область, украина, владимир зеленский