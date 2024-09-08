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В Хабаровском крае подростки разбили окна на участке для голосования
В Хабаровском крае подростки разбили окна на участке для голосования - РИА Новости, 08.09.2024
В Хабаровском крае подростки разбили окна на участке для голосования
Два подростка ночью разбили окна в помещении для голосования в Хабаровском крае, их задержали, избирательные урны не пострадали, сообщает краевая избирательная... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T03:28
2024-09-08T03:28
2024-09-08T03:28
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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Два подростка ночью разбили окна в помещении для голосования в Хабаровском крае, их задержали, избирательные урны не пострадали, сообщает краевая избирательная комиссия. "На одном из участков произошел инцидент. Два подростка из хулиганских побуждений около полночи камнями разбили окна в помещении для голосования. Подростки установлены и задержаны. Проводится разбирательство. Избирательная документация, ящики для голосования не пострадали, тайна голосования не нарушена", - говорится в сообщении крайизберкома. По данным комиссии, стекла заменены. Участок своевременно приступил к работе. Отмечается, что участковые избирательные комиссии Хабаровского края приступили к работе в третий день голосования. Все участки открылись в штатном режиме. В Хабаровском крае проходят выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов Законодательной думы региона восьмого созыва. Активным избирательным правом обладают более 900 тысяч жителей края. Традиционно все участки открываются в 8.00 (1.00 мск) и работают до 20.00 (13.00 мск). Голосование проводится в регионе в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) не применяется. В Хабаровском крае к концу второго дня голосования явка составила почти 22%.
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хабаровский край, единый день голосования в россии, россия, происшествия, выборы в россии — 2024
Хабаровский край, Единый день голосования в России, Россия, Происшествия, Выборы в России — 2024
В Хабаровском крае подростки разбили окна на участке для голосования
В Хабаровском крае два подростка разбили окна в помещении для голосования
ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Два подростка ночью разбили окна в помещении для голосования в Хабаровском крае, их задержали, избирательные урны не пострадали, сообщает краевая избирательная комиссия.
"На одном из участков произошел инцидент. Два подростка из хулиганских побуждений около полночи камнями разбили окна в помещении для голосования. Подростки установлены и задержаны. Проводится разбирательство. Избирательная документация, ящики для голосования не пострадали, тайна голосования не нарушена", - говорится в сообщении крайизберкома.
По данным комиссии, стекла заменены. Участок своевременно приступил к работе.
Отмечается, что участковые избирательные комиссии Хабаровского края приступили к работе в третий день голосования. Все участки открылись в штатном режиме.
В Хабаровском крае проходят выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов Законодательной думы региона восьмого созыва. Активным избирательным правом обладают более 900 тысяч жителей края.
Традиционно все участки открываются в 8.00 (1.00 мск) и работают до 20.00 (13.00 мск).
Голосование проводится в регионе в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) не применяется. В Хабаровском крае к концу второго дня голосования явка составила почти 22%.