https://ria.ru/20240908/proisshestvie-1971343147.html

В Хабаровском крае подростки разбили окна на участке для голосования

В Хабаровском крае подростки разбили окна на участке для голосования - РИА Новости, 08.09.2024

В Хабаровском крае подростки разбили окна на участке для голосования

Два подростка ночью разбили окна в помещении для голосования в Хабаровском крае, их задержали, избирательные урны не пострадали, сообщает краевая избирательная... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T03:28

2024-09-08T03:28

2024-09-08T03:28

хабаровский край

единый день голосования в россии

россия

происшествия

выборы в россии — 2024

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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Два подростка ночью разбили окна в помещении для голосования в Хабаровском крае, их задержали, избирательные урны не пострадали, сообщает краевая избирательная комиссия. "На одном из участков произошел инцидент. Два подростка из хулиганских побуждений около полночи камнями разбили окна в помещении для голосования. Подростки установлены и задержаны. Проводится разбирательство. Избирательная документация, ящики для голосования не пострадали, тайна голосования не нарушена", - говорится в сообщении крайизберкома. По данным комиссии, стекла заменены. Участок своевременно приступил к работе. Отмечается, что участковые избирательные комиссии Хабаровского края приступили к работе в третий день голосования. Все участки открылись в штатном режиме. В Хабаровском крае проходят выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов Законодательной думы региона восьмого созыва. Активным избирательным правом обладают более 900 тысяч жителей края. Традиционно все участки открываются в 8.00 (1.00 мск) и работают до 20.00 (13.00 мск). Голосование проводится в регионе в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) не применяется. В Хабаровском крае к концу второго дня голосования явка составила почти 22%.

https://ria.ru/20240907/peterburg-1971325239.html

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