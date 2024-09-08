В Петербурге зафиксировали вбросы о недопуске избирателей к голосованию
НОМ: в Петербурге зафиксировали вбросы о недопуске избирателей к голосованию
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге
Мужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге зафиксированы информационные вбросы о недопуске избирателей к голосованию, заявил председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.
"Конечно, вот эти несколько дней, надо отметить, не все политические силы ответственно подошли к освещению кампании, знаю, что были такие информационные вбросы о недопуске - это на участке наблюдателей партийных от одной из партий", - сказал Брод на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования.
По словам председателя НОМ, организация постоянно поддерживает контакт с избирательной комиссией Санкт-Петербурга и получает оперативно всю необходимую информацию.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
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