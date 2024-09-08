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В Петербурге зафиксировали вбросы о недопуске избирателей к голосованию - РИА Новости, 08.09.2024
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19:26 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/peterburg-1971456649.html
В Петербурге зафиксировали вбросы о недопуске избирателей к голосованию
В Петербурге зафиксировали вбросы о недопуске избирателей к голосованию - РИА Новости, 08.09.2024
В Петербурге зафиксировали вбросы о недопуске избирателей к голосованию
В Санкт-Петербурге зафиксированы информационные вбросы о недопуске избирателей к голосованию, заявил председатель ассоциации "Независимый общественный... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:26
2024-09-08T19:26
политика
санкт-петербург
россия
абакан
александр брод
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге зафиксированы информационные вбросы о недопуске избирателей к голосованию, заявил председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод. "Конечно, вот эти несколько дней, надо отметить, не все политические силы ответственно подошли к освещению кампании, знаю, что были такие информационные вбросы о недопуске - это на участке наблюдателей партийных от одной из партий", - сказал Брод на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования. По словам председателя НОМ, организация постоянно поддерживает контакт с избирательной комиссией Санкт-Петербурга и получает оперативно всю необходимую информацию. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
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политика, санкт-петербург, россия, абакан, александр брод, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Санкт-Петербург, Россия, Абакан, Александр Брод, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
В Петербурге зафиксировали вбросы о недопуске избирателей к голосованию

НОМ: в Петербурге зафиксировали вбросы о недопуске избирателей к голосованию

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге
Мужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге зафиксированы информационные вбросы о недопуске избирателей к голосованию, заявил председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.
"Конечно, вот эти несколько дней, надо отметить, не все политические силы ответственно подошли к освещению кампании, знаю, что были такие информационные вбросы о недопуске - это на участке наблюдателей партийных от одной из партий", - сказал Брод на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования.
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Памфилова заявила об экстремальных условиях в единый день голосования
Вчера, 11:09
По словам председателя НОМ, организация постоянно поддерживает контакт с избирательной комиссией Санкт-Петербурга и получает оперативно всю необходимую информацию.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
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