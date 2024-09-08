https://ria.ru/20240908/peterburg-1971456649.html

В Петербурге зафиксировали вбросы о недопуске избирателей к голосованию

В Петербурге зафиксировали вбросы о недопуске избирателей к голосованию - РИА Новости, 08.09.2024

В Петербурге зафиксировали вбросы о недопуске избирателей к голосованию

В Санкт-Петербурге зафиксированы информационные вбросы о недопуске избирателей к голосованию, заявил председатель ассоциации "Независимый общественный... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:26

2024-09-08T19:26

2024-09-08T19:26

политика

санкт-петербург

россия

абакан

александр брод

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге зафиксированы информационные вбросы о недопуске избирателей к голосованию, заявил председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод. "Конечно, вот эти несколько дней, надо отметить, не все политические силы ответственно подошли к освещению кампании, знаю, что были такие информационные вбросы о недопуске - это на участке наблюдателей партийных от одной из партий", - сказал Брод на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования. По словам председателя НОМ, организация постоянно поддерживает контакт с избирательной комиссией Санкт-Петербурга и получает оперативно всю необходимую информацию. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, санкт-петербург, россия, абакан, александр брод, госдума рф, выборы в россии — 2024