https://ria.ru/20240908/peterburg-1971416366.html

В Петербурге вспомнили начало блокады Ленинграда

В Петербурге вспомнили начало блокады Ленинграда - РИА Новости, 08.09.2024

В Петербурге вспомнили начало блокады Ленинграда

Торжественно-траурная церемония, посвященная 83-й годовщине начала фашистской блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, состоялась в воскресенье на РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:55

2024-09-08T14:55

2024-09-08T15:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Торжественно-траурная церемония, посвященная 83-й годовщине начала фашистской блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, состоялась в воскресенье на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Венки и цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище возложили полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены правительства города, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и депутаты, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова и другие. Также цветы и венки возложили представители Конституционного суда РФ, депутаты Государственной Думы РФ, представители Главного командования Военно-Морского Флота и командования Ленинградского военного округа, делегация Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, делегации общественных организаций ветеранов, блокадников, несовершеннолетних узников фашистских лагерей, тружеников тыла, детей войны, представители Фонда "Защитники Отечества" и ветераны специальной военной операции, члены молодёжных организаций, студенты, школьники, жители города. Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20240902/peterburg-1970078456.html

https://ria.ru/20240908/blokada-1971356213.html

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Дарья Буймова

общество, справки, ленинград, санкт-петербург, россия, александр гуцан, александр беглов, елена тихомирова, снг, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)