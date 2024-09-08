https://ria.ru/20240908/peterburg-1971378487.html

В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках

В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках - РИА Новости, 08.09.2024

В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках

Около 30 человек обратились в медучреждения после употребления готовой еды на избирательных участках Санкт-Петербурга, работа производителя этой еды... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:29

2024-09-08T11:29

2024-09-08T11:29

санкт-петербург

россия

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пулково (аэропорт)

происшествия

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_52b2ac737188497f7c998d744e29c1c3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Около 30 человек обратились в медучреждения после употребления готовой еды на избирательных участках Санкт-Петербурга, работа производителя этой еды приостановлена, сообщил городской главк СК РФ. Накануне ведомство сообщало возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге. По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин в свою очередь рассказывал, что имеются случаи отравления членов участковых избирательных комиссий (УИК), но они были единичными и не повлияли на работу участков для голосования. "Следователями совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проведен осмотр места происшествия - помещения, где производились готовые обеды, поставляемые на избирательные участки районов города. Специалистами выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в связи с чем деятельность предприятия временно приостановлена. По данным следствия, в лечебные учреждения обратились около 30 человек", – говорится в сообщении. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/kemerovo-1971374097.html

https://ria.ru/20240908/ataki-1971372312.html

санкт-петербург

россия

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пулково (аэропорт), происшествия, выборы в россии — 2024