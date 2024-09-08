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В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках - РИА Новости, 08.09.2024
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11:29 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/peterburg-1971378487.html
В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках
В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках - РИА Новости, 08.09.2024
В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках
Около 30 человек обратились в медучреждения после употребления готовой еды на избирательных участках Санкт-Петербурга, работа производителя этой еды... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:29
2024-09-08T11:29
санкт-петербург
россия
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пулково (аэропорт)
происшествия
выборы в россии — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Около 30 человек обратились в медучреждения после употребления готовой еды на избирательных участках Санкт-Петербурга, работа производителя этой еды приостановлена, сообщил городской главк СК РФ. Накануне ведомство сообщало возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге. По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин в свою очередь рассказывал, что имеются случаи отравления членов участковых избирательных комиссий (УИК), но они были единичными и не повлияли на работу участков для голосования. "Следователями совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проведен осмотр места происшествия - помещения, где производились готовые обеды, поставляемые на избирательные участки районов города. Специалистами выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в связи с чем деятельность предприятия временно приостановлена. По данным следствия, в лечебные учреждения обратились около 30 человек", – говорится в сообщении. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/kemerovo-1971374097.html
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санкт-петербург, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пулково (аэропорт), происшествия, выборы в россии — 2024
Санкт-Петербург, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Пулково (аэропорт), Происшествия, Выборы в России — 2024
В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках

В Петербурге около 30 человек отравились готовой едой на избирательных участках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Около 30 человек обратились в медучреждения после употребления готовой еды на избирательных участках Санкт-Петербурга, работа производителя этой еды приостановлена, сообщил городской главк СК РФ.
Накануне ведомство сообщало возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге. По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин в свою очередь рассказывал, что имеются случаи отравления членов участковых избирательных комиссий (УИК), но они были единичными и не повлияли на работу участков для голосования.
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"Следователями совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проведен осмотр места происшествия - помещения, где производились готовые обеды, поставляемые на избирательные участки районов города. Специалистами выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в связи с чем деятельность предприятия временно приостановлена. По данным следствия, в лечебные учреждения обратились около 30 человек", – говорится в сообщении.
Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
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Санкт-ПетербургРоссияКировский районСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пулково (аэропорт)ПроисшествияВыборы в России — 2024
 
 
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