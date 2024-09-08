Рейтинг@Mail.ru
Россия вошла в двадцатку стран мира по доступности мяса - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 08.09.2024 (обновлено: 07:26 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/myaso-1971350842.html
Россия вошла в двадцатку стран мира по доступности мяса
Россия вошла в двадцатку стран мира по доступности мяса - РИА Новости, 08.09.2024
Россия вошла в двадцатку стран мира по доступности мяса
Россия в августе вошла в первую двадцатку стран мира по доступности мяса, обогнав по этому показателю половину крупнейших экономик, подсчитало РИА Новости,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T07:11
2024-09-08T07:26
экономика
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970308369_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_788447590cf5ad16f4ec0c199913deb8.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия в августе вошла в первую двадцатку стран мира по доступности мяса, обогнав по этому показателю половину крупнейших экономик, подсчитало РИА Новости, изучив данные национальных статведомств по среднемесячной заработной плате и стоимости килограмма говядины. Первые строчки рейтинга уверенно занимают представители Персидского залива. Так, больше всего мяса на среднюю зарплату получится купить жителям Катара — целый 391 килограмм. На втором месте расположились ОАЭ (336 килограмм), а на третьем — Кувейт (295 килограмм). Больше 200 килограмм мяса на среднее жалование можно приобрести в 15 странах мира, раскрывающих соответствующие данные — их число замыкает ЮАР (216 килограмм), и почти такой же показатель у Германии (213 килограмм). Россия занимает 20-ую строчку рейтинга доступности мяса с показателем в 161 килограмм. Наши ближайшие "соседи" — это Швеция (175 килограмм) и Франция (153 килограмма). Белоруссия оказалась на 55-м месте (74 килограмма), а Украина — на 63-м (67 килограмм). Самое недоступное мясо в мире — на Острове Свободы. Так, среднестатистический кубинец может позволить себе всего 3 килограмма мяса. Еще в число стран с минимальным количеством мяса, которое можно купить на месячную зарплату, вошли Египет (16 килограмм) и Алжир (19 килограмм).
https://ria.ru/20240803/rossija-1963827973.html
https://ria.ru/20240823/torgovlya-1967928292.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970308369_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0c5bf6be9bc4153c9273c81a639982cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, общество
Экономика, Россия, Общество
Россия вошла в двадцатку стран мира по доступности мяса

Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса, обогнав половину стран G20

© iStock.com / Maksymenko NataliiaПроизводство куриного филе
Производство куриного филе - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© iStock.com / Maksymenko Nataliia
Производство куриного филе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия в августе вошла в первую двадцатку стран мира по доступности мяса, обогнав по этому показателю половину крупнейших экономик, подсчитало РИА Новости, изучив данные национальных статведомств по среднемесячной заработной плате и стоимости килограмма говядины.
Первые строчки рейтинга уверенно занимают представители Персидского залива. Так, больше всего мяса на среднюю зарплату получится купить жителям Катара — целый 391 килограмм. На втором месте расположились ОАЭ (336 килограмм), а на третьем — Кувейт (295 килограмм).
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя
3 августа, 09:14
Больше 200 килограмм мяса на среднее жалование можно приобрести в 15 странах мира, раскрывающих соответствующие данные — их число замыкает ЮАР (216 килограмм), и почти такой же показатель у Германии (213 килограмм).
Россия занимает 20-ую строчку рейтинга доступности мяса с показателем в 161 килограмм. Наши ближайшие "соседи" — это Швеция (175 килограмм) и Франция (153 килограмма). Белоруссия оказалась на 55-м месте (74 килограмма), а Украина — на 63-м (67 килограмм).
Самое недоступное мясо в мире — на Острове Свободы. Так, среднестатистический кубинец может позволить себе всего 3 килограмма мяса. Еще в число стран с минимальным количеством мяса, которое можно купить на месячную зарплату, вошли Египет (16 килограмм) и Алжир (19 килограмм).
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков свинины в Китай
23 августа, 04:04
 
ЭкономикаРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала