https://ria.ru/20240908/myaso-1971350842.html

Россия вошла в двадцатку стран мира по доступности мяса

Россия вошла в двадцатку стран мира по доступности мяса - РИА Новости, 08.09.2024

Россия вошла в двадцатку стран мира по доступности мяса

Россия в августе вошла в первую двадцатку стран мира по доступности мяса, обогнав по этому показателю половину крупнейших экономик, подсчитало РИА Новости,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T07:11

2024-09-08T07:11

2024-09-08T07:26

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия в августе вошла в первую двадцатку стран мира по доступности мяса, обогнав по этому показателю половину крупнейших экономик, подсчитало РИА Новости, изучив данные национальных статведомств по среднемесячной заработной плате и стоимости килограмма говядины. Первые строчки рейтинга уверенно занимают представители Персидского залива. Так, больше всего мяса на среднюю зарплату получится купить жителям Катара — целый 391 килограмм. На втором месте расположились ОАЭ (336 килограмм), а на третьем — Кувейт (295 килограмм). Больше 200 килограмм мяса на среднее жалование можно приобрести в 15 странах мира, раскрывающих соответствующие данные — их число замыкает ЮАР (216 килограмм), и почти такой же показатель у Германии (213 килограмм). Россия занимает 20-ую строчку рейтинга доступности мяса с показателем в 161 килограмм. Наши ближайшие "соседи" — это Швеция (175 килограмм) и Франция (153 килограмма). Белоруссия оказалась на 55-м месте (74 килограмма), а Украина — на 63-м (67 килограмм). Самое недоступное мясо в мире — на Острове Свободы. Так, среднестатистический кубинец может позволить себе всего 3 килограмма мяса. Еще в число стран с минимальным количеством мяса, которое можно купить на месячную зарплату, вошли Египет (16 килограмм) и Алжир (19 килограмм).

https://ria.ru/20240803/rossija-1963827973.html

https://ria.ru/20240823/torgovlya-1967928292.html

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экономика, россия, общество