https://ria.ru/20240908/medvedev-1971483903.html

Медведев обратился к избранным губернаторам и депутатам

Медведев обратился к избранным губернаторам и депутатам - РИА Новости, 08.09.2024

Медведев обратился к избранным губернаторам и депутатам

Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предварительно поздравил тех, кто одерживает победу на выборах в России в ходе... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:05

2024-09-08T22:05

2024-09-08T22:05

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предварительно поздравил тех, кто одерживает победу на выборах в России в ходе Единого дня голосования, отметив, что это кредит доверия, который нужно будет реализовать в ближайшее время. "Я хочу в предварительном порядке, конечно, поздравить всех наших товарищей, которые сегодня получили мандат доверия от избирателей. Это касается и высших должностных лиц Субъектов Федерации, то есть губернаторов. Это касается и депутатов законодательных органов власти, субъектов Российской Федерации, и депутатов органов местного самоуправления, а также органов местной администрации. Это такой кредит доверия, который необходимо будет реализовать в самое ближайшее время", - отметил Медведев в ходе видеоконферецсвязи по предварительным итогам выборов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Дарья Буймова

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, единый день голосования в россии