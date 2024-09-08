https://ria.ru/20240908/medvedev-1971483903.html
Медведев обратился к избранным губернаторам и депутатам
Медведев обратился к избранным губернаторам и депутатам - РИА Новости, 08.09.2024
Медведев обратился к избранным губернаторам и депутатам
Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предварительно поздравил тех, кто одерживает победу на выборах в России в ходе... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:05
2024-09-08T22:05
2024-09-08T22:05
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предварительно поздравил тех, кто одерживает победу на выборах в России в ходе Единого дня голосования, отметив, что это кредит доверия, который нужно будет реализовать в ближайшее время. "Я хочу в предварительном порядке, конечно, поздравить всех наших товарищей, которые сегодня получили мандат доверия от избирателей. Это касается и высших должностных лиц Субъектов Федерации, то есть губернаторов. Это касается и депутатов законодательных органов власти, субъектов Российской Федерации, и депутатов органов местного самоуправления, а также органов местной администрации. Это такой кредит доверия, который необходимо будет реализовать в самое ближайшее время", - отметил Медведев в ходе видеоконферецсвязи по предварительным итогам выборов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, единый день голосования в россии
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Единый день голосования в России
Медведев обратился к избранным губернаторам и депутатам
Медведев избранным губернаторам и депутатам: оказанное доверие нужно реализовать
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предварительно поздравил тех, кто одерживает победу на выборах в России в ходе Единого дня голосования, отметив, что это кредит доверия, который нужно будет реализовать в ближайшее время.
"Я хочу в предварительном порядке, конечно, поздравить всех наших товарищей, которые сегодня получили мандат доверия от избирателей. Это касается и высших должностных лиц Субъектов Федерации, то есть губернаторов. Это касается и депутатов законодательных органов власти, субъектов Российской Федерации, и депутатов органов местного самоуправления, а также органов местной администрации. Это такой кредит доверия, который необходимо будет реализовать в самое ближайшее время", - отметил Медведев в ходе видеоконферецсвязи по предварительным итогам выборов.