Умер Александр Масляков

Умер телеведущий и руководитель КВН Александр Масляков
Александр Масляков попал на телевидение совершенно случайно, когда учился на четвертом курсе Московского института инженеров транспорта.
Александр Масляков попал на телевидение совершенно случайно, когда учился на четвертом курсе Московского института инженеров транспорта.
Вести программу КВН Маслякову доверили вместе с диктором Центрального телевидения Светланой Жильцовой. Они казались яркой парой, ходили даже слухи, что они — муж и жена, хотя это было не так.
Вести программу КВН Маслякову доверили вместе с диктором Центрального телевидения Светланой Жильцовой. Они казались яркой парой, ходили даже слухи, что они — муж и жена, хотя это было не так.
Программа КВН выходила на экране в течение семи лет, а потом была закрыта — перерыв продлился 15 лет.
Программа КВН выходила на экране в течение семи лет, а потом была закрыта — перерыв продлился 15 лет.
В это время Масляков продолжал работать на телевидении. Он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", а также репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, международные фестивали песни в Сочи, программы "Песня года" и многие другие.
В это время Масляков продолжал работать на телевидении. Он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", а также репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, международные фестивали песни в Сочи, программы "Песня года" и многие другие.
Масляков также вел знаменитую программу "А ну-ка, девушки!" — что-то вроде конкурса красоты, где советские красавицы соревновались в спорте, домоводстве и в творческих дисциплинах.
Масляков также вел знаменитую программу "А ну-ка, девушки!" — что-то вроде конкурса красоты, где советские красавицы соревновались в спорте, домоводстве и в творческих дисциплинах.
В 80-е годы на телевидение вернулся возрожденный КВН, и Масляков остался его бессменным ведущим.
В 80-е годы на телевидение вернулся возрожденный КВН, и Масляков остался его бессменным ведущим.
Кроме того, Масляков стал первым ведущим еще одной легендарной игры — "Что? Где? Когда?"
Кроме того, Масляков стал первым ведущим еще одной легендарной игры — "Что? Где? Когда?"
Масляков превратил кавээновское движение в явление международного масштаба и в стартовую площадку для артистов и режиссеров.
Масляков превратил кавээновское движение в явление международного масштаба и в стартовую площадку для артистов и режиссеров.
Президент России Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков (справа) во время церемонии вручения государственных наград.
Президент России Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков (справа) во время церемонии вручения государственных наград.
Кавээнщики рассказывали, что АлВасМас — так прозвали его в околоигровых кругах — с восторгом воспринимал остроты в свой адрес, а среди игроков "подколоть" мэтра считалось хорошим тоном.
Кавээнщики рассказывали, что АлВасМас — так прозвали его в околоигровых кругах — с восторгом воспринимал остроты в свой адрес, а среди игроков "подколоть" мэтра считалось хорошим тоном.
В 2002 году Масляков получил высшую награду Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".
В 2002 году Масляков получил высшую награду Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".
Покидая игру, телеведущий постепенно отдал ведение премьер-лиги КВН сыну, Александру Маслякову- младшему, продолжателю отцовского дела.
Покидая игру, телеведущий постепенно отдал ведение премьер-лиги КВН сыну, Александру Маслякову- младшему, продолжателю отцовского дела.
Когда возраст и здоровье больше не позволили Маслякову выйти на сцену, его место стали занимать бывшие кавээнщики, но зрители никогда не забудут его голос и легендарную фразу "Мы начинаем КВН!"
Когда возраст и здоровье больше не позволили Маслякову выйти на сцену, его место стали занимать бывшие кавээнщики, но зрители никогда не забудут его голос и легендарную фразу "Мы начинаем КВН!"
Александр Масляков попал на телевидение совершенно случайно, когда учился на четвертом курсе Московского института инженеров транспорта.
Вести программу КВН Маслякову доверили вместе с диктором Центрального телевидения Светланой Жильцовой. Они казались яркой парой, ходили даже слухи, что они — муж и жена, хотя это было не так.
Программа КВН выходила на экране в течение семи лет, а потом была закрыта — перерыв продлился 15 лет.
В это время Масляков продолжал работать на телевидении. Он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", а также репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, международные фестивали песни в Сочи, программы "Песня года" и многие другие.
Масляков также вел знаменитую программу "А ну-ка, девушки!" — что-то вроде конкурса красоты, где советские красавицы соревновались в спорте, домоводстве и в творческих дисциплинах.
В 80-е годы на телевидение вернулся возрожденный КВН, и Масляков остался его бессменным ведущим.
Кроме того, Масляков стал первым ведущим еще одной легендарной игры — "Что? Где? Когда?"
Масляков превратил кавээновское движение в явление международного масштаба и в стартовую площадку для артистов и режиссеров.
Президент России Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков (справа) во время церемонии вручения государственных наград.
Кавээнщики рассказывали, что АлВасМас — так прозвали его в околоигровых кругах — с восторгом воспринимал остроты в свой адрес, а среди игроков "подколоть" мэтра считалось хорошим тоном.
В 2002 году Масляков получил высшую награду Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".
Покидая игру, телеведущий постепенно отдал ведение премьер-лиги КВН сыну, Александру Маслякову- младшему, продолжателю отцовского дела.
Когда возраст и здоровье больше не позволили Маслякову выйти на сцену, его место стали занимать бывшие кавээнщики, но зрители никогда не забудут его голос и легендарную фразу "Мы начинаем КВН!"