https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971451416.html

Умер Александр Масляков

Умер Александр Масляков - РИА Новости, 09.09.2024

Умер Александр Масляков

Советский и российский телеведущий Александр Масляков умер на 83-м году жизни, сообщил канал КВН в Telegram. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-08T19:00

2024-09-08T19:00

2024-09-09T00:20

александр масляков

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Советский и российский телеведущий Александр Масляков умер на 83-м году жизни, сообщил канал КВН в Telegram."С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков", — говорится в публикации.В Клубе отметили, что Масляков был и навсегда останется легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. Там напомнили, что он вел эту передачу с 1964 года, став символом юмора и сатиры в России и за рубежом.Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В 1964-м, будучи студентом Московского института инженеров транспорта, начал работать на телевидении. Был ведущим многих программ, в том числе "Клуб веселых и находчивых", "Алло, мы ищем таланты!" и "Веселые ребята".Впоследствии Масляков стал руководителем и режиссером телевизионной игры "КВН", президентом Международного союза "КВН" и телевизионного творческого объединения "АМиК", которое производит эту программу.Телеведущий получил множество наград, в 1994 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России. Масляков также был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр масляков