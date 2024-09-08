Рейтинг@Mail.ru
Умер Александр Масляков - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 08.09.2024 (обновлено: 00:20 09.09.2024)
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971451416.html
Умер Александр Масляков
Умер Александр Масляков - РИА Новости, 09.09.2024
Умер Александр Масляков
Советский и российский телеведущий Александр Масляков умер на 83-м году жизни, сообщил канал КВН в Telegram. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-08T19:00
2024-09-09T00:20
александр масляков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764822343_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_37bca63520c8b3e75c4438f40e16f014.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Советский и российский телеведущий Александр Масляков умер на 83-м году жизни, сообщил канал КВН в Telegram."С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков", — говорится в публикации.В Клубе отметили, что Масляков был и навсегда останется легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. Там напомнили, что он вел эту передачу с 1964 года, став символом юмора и сатиры в России и за рубежом.Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В 1964-м, будучи студентом Московского института инженеров транспорта, начал работать на телевидении. Был ведущим многих программ, в том числе "Клуб веселых и находчивых", "Алло, мы ищем таланты!" и "Веселые ребята".Впоследствии Масляков стал руководителем и режиссером телевизионной игры "КВН", президентом Международного союза "КВН" и телевизионного творческого объединения "АМиК", которое производит эту программу.Телеведущий получил множество наград, в 1994 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России. Масляков также был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764822343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cadb1f2d7fe69c77a873b9570c06e7ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр масляков
Александр Масляков
Умер Александр Масляков

Умер телеведущий и руководитель КВН Александр Масляков

© РИА Новости / Михаил Патлис | Перейти в медиабанкАлександр Масляков
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в медиабанк
Александр Масляков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Советский и российский телеведущий Александр Масляков умер на 83-м году жизни, сообщил канал КВН в Telegram.
«
"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков", — говорится в публикации.
Человек с планеты КВН. Умер Александр Масляков
© РИА Новости / Николай Болотин | Перейти в медиабанк

Александр Масляков попал на телевидение совершенно случайно, когда учился на четвертом курсе Московского института инженеров транспорта.

Телевизионная юмористическая игра КВН. В центре ведущий Александр Масляков

Александр Масляков попал на телевидение совершенно случайно, когда учился на четвертом курсе Московского института инженеров транспорта.

© РИА Новости / Николай Болотин
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Палатник | Перейти в медиабанк

Вести программу КВН Маслякову доверили вместе с диктором Центрального телевидения Светланой Жильцовой. Они казались яркой парой, ходили даже слухи, что они — муж и жена, хотя это было не так.

Светлана Жильцова и Александр Масляков ведут молодёжную телепередачу

Вести программу КВН Маслякову доверили вместе с диктором Центрального телевидения Светланой Жильцовой. Они казались яркой парой, ходили даже слухи, что они — муж и жена, хотя это было не так.

© РИА Новости / Палатник
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Юрченко | Перейти в медиабанк

Программа КВН выходила на экране в течение семи лет, а потом была закрыта — перерыв продлился 15 лет.

Ведущий телепередачи А ну-ка, девушки! Александр Масляков на сцене новосибирского дворца спорта Сибирь

Программа КВН выходила на экране в течение семи лет, а потом была закрыта — перерыв продлился 15 лет.

© РИА Новости / Юрченко
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Юрченко | Перейти в медиабанк

В это время Масляков продолжал работать на телевидении. Он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", а также репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, международные фестивали песни в Сочи, программы "Песня года" и многие другие.

Ведущий передачи А ну-ка, девушки! Александр Масляков

В это время Масляков продолжал работать на телевидении. Он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", а также репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, международные фестивали песни в Сочи, программы "Песня года" и многие другие.

© РИА Новости / Юрченко
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Марина Юрченко | Перейти в медиабанк

Масляков также вел знаменитую программу "А ну-ка, девушки!" — что-то вроде конкурса красоты, где советские красавицы соревновались в спорте, домоводстве и в творческих дисциплинах.

Ведущий телепередачи А ну-ка девушки Александр Масляков и фигурист Игорь Бобрин на сцене Дворца спорта Сибирь

Масляков также вел знаменитую программу "А ну-ка, девушки!" — что-то вроде конкурса красоты, где советские красавицы соревновались в спорте, домоводстве и в творческих дисциплинах.

© РИА Новости / Марина Юрченко
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанк

В 80-е годы на телевидение вернулся возрожденный КВН, и Масляков остался его бессменным ведущим.

Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков

В 80-е годы на телевидение вернулся возрожденный КВН, и Масляков остался его бессменным ведущим.

© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Кроме того, Масляков стал первым ведущим еще одной легендарной игры — "Что? Где? Когда?"

Президент Международного союза КВН Александр Масляков на съемках новогодней программы на Первом канале

Кроме того, Масляков стал первым ведущим еще одной легендарной игры — "Что? Где? Когда?"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Масляков превратил кавээновское движение в явление международного масштаба и в стартовую площадку для артистов и режиссеров.

Александр Масляков

Масляков превратил кавээновское движение в явление международного масштаба и в стартовую площадку для артистов и режиссеров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков (справа) во время церемонии вручения государственных наград.

Президент РФ Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков во время церемонии вручения государственных наград

Президент России Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков (справа) во время церемонии вручения государственных наград.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Кавээнщики рассказывали, что АлВасМас — так прозвали его в околоигровых кругах — с восторгом воспринимал остроты в свой адрес, а среди игроков "подколоть" мэтра считалось хорошим тоном.

Ведущий и президент Клуба веселых и находчивых Александр Масляков на юбилейном спецпроекте КВН-45 в театре Советской Армии

Кавээнщики рассказывали, что АлВасМас — так прозвали его в околоигровых кругах — с восторгом воспринимал остроты в свой адрес, а среди игроков "подколоть" мэтра считалось хорошим тоном.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Александр Масляков с супругой Светланой и телеведущий Александр Масляков-младший с супругой Ангелиной на традиционном Bosco Балу в Театре Наций
Телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой и телеведущий Александр Масляков-младший с супругой Ангелиной на традиционном Bosco Балу в Театре Наций
Телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой и телеведущий Александр Масляков-младший с супругой Ангелиной на традиционном Bosco Балу в Театре Наций
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В 2002 году Масляков получил высшую награду Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".

Телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2007 в ГЦКЗ Россия

В 2002 году Масляков получил высшую награду Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Покидая игру, телеведущий постепенно отдал ведение премьер-лиги КВН сыну, Александру Маслякову- младшему, продолжателю отцовского дела.

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков на праздничном концерте в честь открытия дома Клуба веселых и находчивых — Московского молодежного центра Планета КВН

Покидая игру, телеведущий постепенно отдал ведение премьер-лиги КВН сыну, Александру Маслякову- младшему, продолжателю отцовского дела.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк

Когда возраст и здоровье больше не позволили Маслякову выйти на сцену, его место стали занимать бывшие кавээнщики, но зрители никогда не забудут его голос и легендарную фразу "Мы начинаем КВН!"

Президент Международного союза КВН Александр Масляков на гала-концерте КиВиН-2011 в Сочи

Когда возраст и здоровье больше не позволили Маслякову выйти на сцену, его место стали занимать бывшие кавээнщики, но зрители никогда не забудут его голос и легендарную фразу "Мы начинаем КВН!"

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
14 из 14

Александр Масляков попал на телевидение совершенно случайно, когда учился на четвертом курсе Московского института инженеров транспорта.

© РИА Новости / Николай Болотин
Перейти в медиабанк
1 из 14

Вести программу КВН Маслякову доверили вместе с диктором Центрального телевидения Светланой Жильцовой. Они казались яркой парой, ходили даже слухи, что они — муж и жена, хотя это было не так.

© РИА Новости / Палатник
Перейти в медиабанк
2 из 14

Программа КВН выходила на экране в течение семи лет, а потом была закрыта — перерыв продлился 15 лет.

© РИА Новости / Юрченко
Перейти в медиабанк
3 из 14

В это время Масляков продолжал работать на телевидении. Он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", а также репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, международные фестивали песни в Сочи, программы "Песня года" и многие другие.

© РИА Новости / Юрченко
Перейти в медиабанк
4 из 14

Масляков также вел знаменитую программу "А ну-ка, девушки!" — что-то вроде конкурса красоты, где советские красавицы соревновались в спорте, домоводстве и в творческих дисциплинах.

© РИА Новости / Марина Юрченко
Перейти в медиабанк
5 из 14

В 80-е годы на телевидение вернулся возрожденный КВН, и Масляков остался его бессменным ведущим.

© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
6 из 14

Кроме того, Масляков стал первым ведущим еще одной легендарной игры — "Что? Где? Когда?"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 14

Масляков превратил кавээновское движение в явление международного масштаба и в стартовую площадку для артистов и режиссеров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Президент России Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков (справа) во время церемонии вручения государственных наград.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 14

Кавээнщики рассказывали, что АлВасМас — так прозвали его в околоигровых кругах — с восторгом воспринимал остроты в свой адрес, а среди игроков "подколоть" мэтра считалось хорошим тоном.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
10 из 14
Телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой и телеведущий Александр Масляков-младший с супругой Ангелиной на традиционном Bosco Балу в Театре Наций
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 14

В 2002 году Масляков получил высшую награду Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 14

Покидая игру, телеведущий постепенно отдал ведение премьер-лиги КВН сыну, Александру Маслякову- младшему, продолжателю отцовского дела.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
13 из 14

Когда возраст и здоровье больше не позволили Маслякову выйти на сцену, его место стали занимать бывшие кавээнщики, но зрители никогда не забудут его голос и легендарную фразу "Мы начинаем КВН!"

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
14 из 14
В Клубе отметили, что Масляков был и навсегда останется легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. Там напомнили, что он вел эту передачу с 1964 года, став символом юмора и сатиры в России и за рубежом.
Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В 1964-м, будучи студентом Московского института инженеров транспорта, начал работать на телевидении. Был ведущим многих программ, в том числе "Клуб веселых и находчивых", "Алло, мы ищем таланты!" и "Веселые ребята".
Впоследствии Масляков стал руководителем и режиссером телевизионной игры "КВН", президентом Международного союза "КВН" и телевизионного творческого объединения "АМиК", которое производит эту программу.
Телеведущий получил множество наград, в 1994 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России. Масляков также был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Александр Масляков
Вчера, 20:20
 
Александр Масляков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала