https://ria.ru/20240908/limarenko-1970997017.html

Биография Валерия Лимаренко

Биография Валерия Лимаренко - РИА Новости, 08.09.2024

Биография Валерия Лимаренко

Валерий Игоревич Лимаренко родился 19 октября 1960 года в Харькове Украинской ССР (ныне Украина) в семье военного летчика. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:01

2024-09-08T11:01

2024-09-08T22:16

справки

валерий лимаренко

харьков

сахалинская область

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Валерий Игоревич Лимаренко родился 19 октября 1960 года в Харькове Украинской ССР (ныне Украина) в семье военного летчика. В 1983 году окончил Харьковский авиационный институт (ныне Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт".) по специальности "жидкостные реактивные двигатели". Доктор экономических наук (2001).В 1983-1996 годах занимался научной работой во Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики (ныне Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ) в городе Арзамасе-16 (ныне Саров, Нижегородская область). Занимал должности инженера-конструктора, начальника группы, ведущего инженера-исследователя.В 1984-1988 годах избирался заместителем, затем секретарем комитета ВЛКСМ ядерного центра.В 1996-2001 годах работал заместителем, первым заместителем председателя городской думы города Сарова по экономике и финансам.Одновременно возглавлял международный научно-учебный центр "Экономика регионального развития" при Саровском физико-техническом институте (СарФТИ; ныне – СарФТИ Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"). Заведовал кафедрой "Новые финансовые технологии" СарФТИ.В 2001-2003 годах занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Нижегородской области.В 2003-2005 годах – главный федеральный инспектор по Нижегородской области в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.В 2005-2007 годах – заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям.В 2007 году Валерий Лимаренко перешел в госкорпорацию "Росатом", был назначен директором АО "Нижегородская инжиниринговая компания "Атомэнергопроект" (АО "НИАЭП").В 2012 году стал президентом группы компаний "Атомстройэкспорт", включающей проектные институты, инжиниринговые и строительные компании.В 2016 году также возглавил инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Заведовал кафедрой "Системы управления жизненным циклом сложных инженерных объектов" Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева, почетный доктор НГТУ (2017). 7 декабря 2018 года Лимаренко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. 8 сентября 2019 года Валерий Лимаренко был избран губернатором Сахалинской области. За него проголосовали 56,15% избирателей. 12 сентября официально вступил в должность губернатора Сахалинской области. 10 июня 2024 года Валерий Лимаренко был выдвинут партией "Единая Россия" кандидатом на выборах губернатора Сахалинской области.В разные годы был президентом высшей инжиниринговой школы Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", вице-президентом Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования.Член президиума Государственного совета РФ, председатель комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции".Член комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом (с ноября 2021 года).Член попечительского совета Фонда развития территорий (с апреля 2022 года).Действительный государственный советник РФ 3 класса (2004).Награжден орденами Почета (2010), Александра Невского (2016), "За заслуги перед Отечеством" IV (2020) и III (2023) степеней.Автор более 25 научных работ, в том числе трех монографий.Валерий Лимаренко женат, трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

харьков

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, валерий лимаренко, харьков, сахалинская область