Лимаренко официально вступил в должность губернатора Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен - РИА Новости. Официальная церемония вступления Валерия Лимаренко в должность губернатора Сахалинской области по итогам досрочных выборов главы региона состоялась Южно-Сахалинске в четверг, передает корреспондент РИА Новости с инаугурации.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Сахалинской области, верно служить народу и Конституции Российской Федерации", - произнес традиционную клятву Лимаренко на церемонии.

В среду региональный избирком признал досрочные выборы главы Сахалинской области действительными и объявил о победе Лимаренко, который участвовал в выборной кампании в статусе самовыдвиженца и набрал 56,15% голосов.