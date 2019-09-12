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РИА Новости

Лимаренко официально вступил в должность губернатора Сахалина

06:31 12.09.2019
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© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской областиВалерий Лимаренко
Валерий Лимаренко
© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской области
Валерий Лимаренко
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен - РИА Новости. Официальная церемония вступления Валерия Лимаренко в должность губернатора Сахалинской области по итогам досрочных выборов главы региона состоялась Южно-Сахалинске в четверг, передает корреспондент РИА Новости с инаугурации.
"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Сахалинской области, верно служить народу и Конституции Российской Федерации", - произнес традиционную клятву Лимаренко на церемонии.
В среду региональный избирком признал досрочные выборы главы Сахалинской области действительными и объявил о победе Лимаренко, который участвовал в выборной кампании в статусе самовыдвиженца и набрал 56,15% голосов.
Валерий Лимаренко
Вчера, 02:33Единый день голосования
Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися
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Валерий ЛимаренкоПолитика
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