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Лимаренко выдвинули кандидатом на пост губернатора Сахалинской области

Лимаренко выдвинули кандидатом на пост губернатора Сахалинской области - РИА Новости, 10.06.2024

Лимаренко выдвинули кандидатом на пост губернатора Сахалинской области

Кандидатом на должность губернатора Сахалинской области выдвинут действующий глава региона Валерий Лимаренко, сообщает региональное отделение партии "Единая... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T08:22

2024-06-10T08:22

2024-06-10T08:24

политика

сахалинская область

сахалин

южно-сахалинск

валерий лимаренко

единая россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости. Кандидатом на должность губернатора Сахалинской области выдвинут действующий глава региона Валерий Лимаренко, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия" в Telegram-канале. "Единая Россия" выдвинула Валерия Лимаренко кандидатом на должность губернатора Сахалинской области. Решение принято на региональной партийной конференции, которая прошла 10 июня в Южно-Сахалинске", – говорится в сообщении. По информации пресс-службы, кандидатура Валерия Лимаренко утверждена на основании итогов тайного голосования. Выборы главы региона состоятся 8 сентября 2024 года. "Также партийцы приняли решение о проведении второго этапа конференции, на котором будет принята предвыборная программа партии", – отмечается в сообщении. На Сахалине в этом году пройдет еще несколько избирательных кампаний муниципального уровня: выборы депутатов Городской Думы Южно-Сахалинска, а также выборы депутатов в Собраниях Невельского и Ногликского городских округов.

https://ria.ru/20240602/beglov-1949994599.html

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сахалин

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, сахалинская область, сахалин, южно-сахалинск, валерий лимаренко, единая россия