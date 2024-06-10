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Лимаренко выдвинули кандидатом на пост губернатора Сахалинской области - РИА Новости, 10.06.2024
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08:22 10.06.2024 (обновлено: 08:24 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/sakhalin-1951859996.html
Лимаренко выдвинули кандидатом на пост губернатора Сахалинской области
Лимаренко выдвинули кандидатом на пост губернатора Сахалинской области - РИА Новости, 10.06.2024
Лимаренко выдвинули кандидатом на пост губернатора Сахалинской области
Кандидатом на должность губернатора Сахалинской области выдвинут действующий глава региона Валерий Лимаренко, сообщает региональное отделение партии "Единая... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:22
2024-06-10T08:24
политика
сахалинская область
сахалин
южно-сахалинск
валерий лимаренко
единая россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости. Кандидатом на должность губернатора Сахалинской области выдвинут действующий глава региона Валерий Лимаренко, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия" в Telegram-канале. "Единая Россия" выдвинула Валерия Лимаренко кандидатом на должность губернатора Сахалинской области. Решение принято на региональной партийной конференции, которая прошла 10 июня в Южно-Сахалинске", – говорится в сообщении. По информации пресс-службы, кандидатура Валерия Лимаренко утверждена на основании итогов тайного голосования. Выборы главы региона состоятся 8 сентября 2024 года. "Также партийцы приняли решение о проведении второго этапа конференции, на котором будет принята предвыборная программа партии", – отмечается в сообщении. На Сахалине в этом году пройдет еще несколько избирательных кампаний муниципального уровня: выборы депутатов Городской Думы Южно-Сахалинска, а также выборы депутатов в Собраниях Невельского и Ногликского городских округов.
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политика, сахалинская область, сахалин, южно-сахалинск, валерий лимаренко, единая россия
Политика, Сахалинская область, Сахалин, Южно-Сахалинск, Валерий Лимаренко, Единая Россия
Лимаренко выдвинули кандидатом на пост губернатора Сахалинской области

ЕР выдвинула Валерия Лимаренко кандидатом на должность главы Сахалинской области

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на ПМЭФ-2024
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на ПМЭФ-2024
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости. Кандидатом на должность губернатора Сахалинской области выдвинут действующий глава региона Валерий Лимаренко, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия" в Telegram-канале.
«
"Единая Россия" выдвинула Валерия Лимаренко кандидатом на должность губернатора Сахалинской области. Решение принято на региональной партийной конференции, которая прошла 10 июня в Южно-Сахалинске", – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, кандидатура Валерия Лимаренко утверждена на основании итогов тайного голосования. Выборы главы региона состоятся 8 сентября 2024 года.
"Также партийцы приняли решение о проведении второго этапа конференции, на котором будет принята предвыборная программа партии", – отмечается в сообщении.
На Сахалине в этом году пройдет еще несколько избирательных кампаний муниципального уровня: выборы депутатов Городской Думы Южно-Сахалинска, а также выборы депутатов в Собраниях Невельского и Ногликского городских округов.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
ЕР выдвинула Беглова кандидатом на выборы губернатора Петербурга
2 июня, 12:41
 
ПолитикаСахалинская областьСахалинЮжно-СахалинскВалерий ЛимаренкоЕдиная Россия
 
 
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