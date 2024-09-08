https://ria.ru/20240908/kukharuk-1971069577.html

Биография Руслана Кухарука

Биография Руслана Кухарука - РИА Новости, 08.09.2024

Биография Руслана Кухарука

Руслан Николаевич Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:02

2024-09-08T11:02

2024-09-08T11:02

справки

урай

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

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Руслан Николаевич Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).В 2001 году с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности "юриспруденция". С февраля по октябрь 2002 года – ведущий специалист - юрист, заведующий сектором правовой работы управления по вопросам юридической и организационно-кадровой работы администрации Тюменского района.С октября 2002 года по март 2011 года – ведущий специалист юридического отдела, начальник отдела правового обеспечения земельных отношений, начальник управления распоряжения и аренды земельных участков департамента имущественных отношений Тюменской области.С марта 2011 года по сентябрь 2016 года – директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.29 сентября 2016 года был назначен заместителем главы администрации Тюмени. Курировал деятельность департамента земельных отношений и градостроительства, департамента имущественных отношений и ряд муниципальных казенных учреждений. С 31 мая по 8 октября 2018 года решением Тюменской городской думы временно исполнял обязанности главы администрации города Тюмени.8 октября 2018 года депутаты Тюменской городской думы единогласно избрали Руслана Кухарука на пост главы города Тюмени. В 2023 году был переизбран на посту мэра города.30 мая 2024 года Руслан Кухарук был назначен временно исполняющим обязанности главы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В июне 2024 года президиум регионального политического совета "Единой России" в Ханты-Мансийском автономном округе выдвинул трех кандидатов на пост губернатора региона, в том числе врио губернатора Югры Руслана Кухарука. 13 августа президент России Владимир Путин внес на рассмотрение думы Ханты-Мансийского автономного округа три кандидатуры для избрания на должность губернатора региона, в числе кандидатов – врио главы округа Руслан Кухарук.Президент Союза российских городов (с декабря 2020 года).Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) (с декабря 2022 года).Член совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение". Женат, в семье двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

урай

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, урай, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук