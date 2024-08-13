https://ria.ru/20240813/yugra-1965962078.html

Путин предложил три кандидатуры на пост губернатора Югры

Путин предложил три кандидатуры на пост губернатора Югры - РИА Новости, 13.08.2024

Путин предложил три кандидатуры на пост губернатора Югры

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение думы Ханты-Мансийского автономного округа три кандидатуры для избрания на должность губернатора региона, в... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:58

2024-08-13T15:58

2024-08-13T16:18

политика

россия

ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

руслан кухарук

владимир путин

алексей савинцев (политик)

югра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение думы Ханты-Мансийского автономного округа три кандидатуры для избрания на должность губернатора региона, в числе кандидатов – врио главы округа Руслан Кухарук, сообщает пресс-служба регионального парламента. "В списке – временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Савинцев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "ЮграНефтеРазведка", депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Михаил Сердюк", - говорится в сообщении. Главу Югры изберут депутаты регионального парламента в единый день голосования – 8 сентября. Прямые выборы губернатора ХМАО были отменены в 2014 году. В настоящее время главу региона избирает окружная дума из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Такую систему выборов приняли в ряде регионов страны, в том числе в ЯНАО, который, как и Югра территориально и административно входит в состав Тюменской области, при этом их наделили статусом равноправных субъектов РФ.

https://ria.ru/20240613/komarova-1952690724.html

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ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, ханты-мансийский автономный округ, тюменская область, руслан кухарук, владимир путин, алексей савинцев (политик), югра