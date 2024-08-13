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Путин предложил три кандидатуры на пост губернатора Югры - РИА Новости, 13.08.2024
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15:58 13.08.2024 (обновлено: 16:18 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/yugra-1965962078.html
Путин предложил три кандидатуры на пост губернатора Югры
Путин предложил три кандидатуры на пост губернатора Югры - РИА Новости, 13.08.2024
Путин предложил три кандидатуры на пост губернатора Югры
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение думы Ханты-Мансийского автономного округа три кандидатуры для избрания на должность губернатора региона, в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:58
2024-08-13T16:18
политика
россия
ханты-мансийский автономный округ
тюменская область
руслан кухарук
владимир путин
алексей савинцев (политик)
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение думы Ханты-Мансийского автономного округа три кандидатуры для избрания на должность губернатора региона, в числе кандидатов – врио главы округа Руслан Кухарук, сообщает пресс-служба регионального парламента. "В списке – временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Савинцев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "ЮграНефтеРазведка", депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Михаил Сердюк", - говорится в сообщении. Главу Югры изберут депутаты регионального парламента в единый день голосования – 8 сентября. Прямые выборы губернатора ХМАО были отменены в 2014 году. В настоящее время главу региона избирает окружная дума из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Такую систему выборов приняли в ряде регионов страны, в том числе в ЯНАО, который, как и Югра территориально и административно входит в состав Тюменской области, при этом их наделили статусом равноправных субъектов РФ.
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политика, россия, ханты-мансийский автономный округ, тюменская область, руслан кухарук, владимир путин, алексей савинцев (политик), югра
Политика, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, Руслан Кухарук, Владимир Путин, Алексей Савинцев (политик), Югра
Путин предложил три кандидатуры на пост губернатора Югры

Путин внес на рассмотрение думы Югры три кандидатуры на пост главы региона

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкСтолица Югры Ханты-Мансийск
Столица Югры Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Столица Югры Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение думы Ханты-Мансийского автономного округа три кандидатуры для избрания на должность губернатора региона, в числе кандидатов – врио главы округа Руслан Кухарук, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«
"В списке – временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Савинцев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "ЮграНефтеРазведка", депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Михаил Сердюк", - говорится в сообщении.
Главу Югры изберут депутаты регионального парламента в единый день голосования – 8 сентября.
Прямые выборы губернатора ХМАО были отменены в 2014 году. В настоящее время главу региона избирает окружная дума из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Такую систему выборов приняли в ряде регионов страны, в том числе в ЯНАО, который, как и Югра территориально и административно входит в состав Тюменской области, при этом их наделили статусом равноправных субъектов РФ.
Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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ПолитикаРоссияХанты-Мансийский автономный округТюменская областьРуслан КухарукВладимир ПутинАлексей Савинцев (политик)Югра
 
 
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