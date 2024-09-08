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В КНДР раскрыли, как ответят на ядерный шантаж США - РИА Новости, 08.09.2024
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07:58 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/kndr-1971352568.html
В КНДР раскрыли, как ответят на ядерный шантаж США
В КНДР раскрыли, как ответят на ядерный шантаж США - РИА Новости, 08.09.2024
В КНДР раскрыли, как ответят на ядерный шантаж США
КНДР на фоне ядерного шантажа со стороны США будет совершенствовать свои ядерные силы, чтобы сдерживать Вашингтон "наиболее стратегическими и смертоносными"... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T07:58
2024-09-08T07:58
в мире
сша
корейский полуостров
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 8 сен - РИА Новости. КНДР на фоне ядерного шантажа со стороны США будет совершенствовать свои ядерные силы, чтобы сдерживать Вашингтон "наиболее стратегическими и смертоносными" ядерными силами сдерживания, говорится в заявлении начальника отдела внешней информации департамента информации МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК). Заявление было опубликовано под заголовком "Продолжительно реализуем практические меры в ответ на долгосрочную ядерную конфронтацию с США". В нем отмечается, что недавно США и Южная Корея провели заседание Консультативной группы по ядерным вопросам и провели условные ядерные учения в рамках этой группы. МИД КНДР "решительно" осудил такие действия "враждебных сил" как откровенную попытку провести ядерную атаку против суверенного государства, выразив серьезную озабоченность их "безрассудным поведением", которое нарушает стратегическую стабильность в регионе и повышает возможность ядерного столкновения. "Существенной причиной ухудшения обстановки безопасности на Корейском полуострове и в регионе в сегодняшнее время являются именно США, которые активизируют военный сговор со своими сателлитами, фабрикуют одну за другой программы ядерной конфронтации и усугубляют ядерную угрозу суверенным государствам", - заявил чиновник МИД. Ведомство отметило, что только в этом году США "в целях иметь абсолютное ядерное превосходство" над другими суверенными государствами внесли поправки в "руководство к применению ядерного оружия", подписали документ о руководящих принципах ядерных операций с Сеулом, а также заявили, что "предоставление Японии сил расширенного сдерживания" включается и ядерное оружие. Кроме того, Вашингтон провел ряд крупных военных учений в регионе с союзниками, как считает МИД КНДР, для проверки на практике плана применения ядерного оружия против Северной Кореи. Ведомство отметило, что тот факт, что США при этом продолжают говорить что-то о "денуклеаризации" и "диалоге", является "насмехательством" над КНДР и "надувательством" международного сообщества. При этом Сеул и Вашингтон выдают "законные шаги" КНДР по укреплению обороноспособности за некую "угрозу". В такой ситуации в КНДР подчеркивают необходимость обладания "наиболее стратегическими и смертоносными ядерными силами сдерживания" для последовательной защиты суверенитета и интересов безопасности государства, повышения шкалы урегулирования обстановки безопасности в регионе. "Ядерная угроза и шантаж со стороны США будут последовательно сдержаны более совершенными и улучшенными оборонные ядерные силы", - заявил МИД. КНДР пообещала продолжительно реализовывать практические меры по строгому контролированию и урегулированию ситуации с безопасностью на Корейском полуострове.
https://ria.ru/20240826/ssha-1968378251.html
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сша
корейский полуостров
кндр (северная корея)
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в мире, сша, корейский полуостров, кндр (северная корея)
В мире, США, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея)
В КНДР раскрыли, как ответят на ядерный шантаж США

МИД КНДР: страна будет совершенствовать ядерные силы, чтобы сдерживать США

© Фото : ЦТАКПуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : ЦТАК
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б". Архивное фото
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СЕУЛ, 8 сен - РИА Новости. КНДР на фоне ядерного шантажа со стороны США будет совершенствовать свои ядерные силы, чтобы сдерживать Вашингтон "наиболее стратегическими и смертоносными" ядерными силами сдерживания, говорится в заявлении начальника отдела внешней информации департамента информации МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).
Заявление было опубликовано под заголовком "Продолжительно реализуем практические меры в ответ на долгосрочную ядерную конфронтацию с США".
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В нем отмечается, что недавно США и Южная Корея провели заседание Консультативной группы по ядерным вопросам и провели условные ядерные учения в рамках этой группы.
МИД КНДР "решительно" осудил такие действия "враждебных сил" как откровенную попытку провести ядерную атаку против суверенного государства, выразив серьезную озабоченность их "безрассудным поведением", которое нарушает стратегическую стабильность в регионе и повышает возможность ядерного столкновения.
"Существенной причиной ухудшения обстановки безопасности на Корейском полуострове и в регионе в сегодняшнее время являются именно США, которые активизируют военный сговор со своими сателлитами, фабрикуют одну за другой программы ядерной конфронтации и усугубляют ядерную угрозу суверенным государствам", - заявил чиновник МИД.
Ведомство отметило, что только в этом году США "в целях иметь абсолютное ядерное превосходство" над другими суверенными государствами внесли поправки в "руководство к применению ядерного оружия", подписали документ о руководящих принципах ядерных операций с Сеулом, а также заявили, что "предоставление Японии сил расширенного сдерживания" включается и ядерное оружие.
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Кроме того, Вашингтон провел ряд крупных военных учений в регионе с союзниками, как считает МИД КНДР, для проверки на практике плана применения ядерного оружия против Северной Кореи.
Ведомство отметило, что тот факт, что США при этом продолжают говорить что-то о "денуклеаризации" и "диалоге", является "насмехательством" над КНДР и "надувательством" международного сообщества. При этом Сеул и Вашингтон выдают "законные шаги" КНДР по укреплению обороноспособности за некую "угрозу".
В такой ситуации в КНДР подчеркивают необходимость обладания "наиболее стратегическими и смертоносными ядерными силами сдерживания" для последовательной защиты суверенитета и интересов безопасности государства, повышения шкалы урегулирования обстановки безопасности в регионе.
"Ядерная угроза и шантаж со стороны США будут последовательно сдержаны более совершенными и улучшенными оборонные ядерные силы", - заявил МИД.
КНДР пообещала продолжительно реализовывать практические меры по строгому контролированию и урегулированию ситуации с безопасностью на Корейском полуострове.
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