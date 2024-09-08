Климов назвал одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область
Климов: одной из причин нападения ВСУ на Курскую область может быть срыв выборов
Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Одной из причин вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область могла стать попытка сорвать выборы губернатора в регионе, но она не удалась, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
"История с Курской областью – когда была начата агрессия? В ночь с 5 на 6 августа. Это ровно месяц до начала голосования на выборах. А там были губернаторские выборы", - сказал политик в ходе брифинга в ЦИК.
Он задался вопросом - "в чем могла быть сверхзадача?". "Понятно, что там причин этого вторжения несколько называют, но одна из этих причин скорее всего заключалась вот в чем. И в Киеве, и у его кукловодов из Лондона и Вашингтона есть проблемка с отменой выборов и в Верховную раду и президентские. А что этому противопоставить? Вот если напасть на территорию (России – ред.), где должны стартовать выборы...", - отметил парламентарий.
Видимо, одна из надежд была, что выборы отменят и тогда у них "появляется козырь – вот смотрите, у них военные действия, они же отменяют (выборы), у нас тоже отменили", добавил сенатор.
При этом Климов отметил, что не удалось и это, явка в Курской области рекордная, и "мы доказываем всему миру, какие бы ни были провокации (выборы в РФ проходят – ред.)".
Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию
30 августа, 08:00
Климов также подчеркнул, что избирательная система России хорошо подготовлена к выборам.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Эксперт рассказал, зачем Зеленскому нужна третья мировая война
7 сентября, 12:26