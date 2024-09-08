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Климов назвал одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:38 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/klimov-1971491476.html
Климов назвал одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область
Климов назвал одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 08.09.2024
Климов назвал одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область
Одной из причин вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область могла стать попытка сорвать выборы губернатора в регионе, но она не удалась, заявил глава... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T23:38
2024-09-08T23:38
специальная военная операция на украине
политика
россия
курская область
абакан
андрей климов
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Одной из причин вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область могла стать попытка сорвать выборы губернатора в регионе, но она не удалась, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания. "История с Курской областью – когда была начата агрессия? В ночь с 5 на 6 августа. Это ровно месяц до начала голосования на выборах. А там были губернаторские выборы", - сказал политик в ходе брифинга в ЦИК. Он задался вопросом - "в чем могла быть сверхзадача?". "Понятно, что там причин этого вторжения несколько называют, но одна из этих причин скорее всего заключалась вот в чем. И в Киеве, и у его кукловодов из Лондона и Вашингтона есть проблемка с отменой выборов и в Верховную раду и президентские. А что этому противопоставить? Вот если напасть на территорию (России – ред.), где должны стартовать выборы...", - отметил парламентарий. Видимо, одна из надежд была, что выборы отменят и тогда у них "появляется козырь – вот смотрите, у них военные действия, они же отменяют (выборы), у нас тоже отменили", добавил сенатор. При этом Климов отметил, что не удалось и это, явка в Курской области рекордная, и "мы доказываем всему миру, какие бы ни были провокации (выборы в РФ проходят – ред.)". Климов также подчеркнул, что избирательная система России хорошо подготовлена к выборам. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
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политика, россия, курская область, абакан, андрей климов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, совет федерации рф, госдума рф, выборы в россии — 2024
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Курская область, Абакан, Андрей Климов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Климов назвал одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область

Климов: одной из причин нападения ВСУ на Курскую область может быть срыв выборов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк Андрей Климов
 Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Одной из причин вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область могла стать попытка сорвать выборы губернатора в регионе, но она не удалась, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
"История с Курской областью – когда была начата агрессия? В ночь с 5 на 6 августа. Это ровно месяц до начала голосования на выборах. А там были губернаторские выборы", - сказал политик в ходе брифинга в ЦИК.
Он задался вопросом - "в чем могла быть сверхзадача?". "Понятно, что там причин этого вторжения несколько называют, но одна из этих причин скорее всего заключалась вот в чем. И в Киеве, и у его кукловодов из Лондона и Вашингтона есть проблемка с отменой выборов и в Верховную раду и президентские. А что этому противопоставить? Вот если напасть на территорию (России – ред.), где должны стартовать выборы...", - отметил парламентарий.
Видимо, одна из надежд была, что выборы отменят и тогда у них "появляется козырь – вот смотрите, у них военные действия, они же отменяют (выборы), у нас тоже отменили", добавил сенатор.
При этом Климов отметил, что не удалось и это, явка в Курской области рекордная, и "мы доказываем всему миру, какие бы ни были провокации (выборы в РФ проходят – ред.)".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Климов также подчеркнул, что избирательная система России хорошо подготовлена к выборам.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияКурская областьАбаканАндрей КлимовВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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