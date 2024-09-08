Рейтинг@Mail.ru
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 08.09.2024 (обновлено: 21:44 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/khasikov-1971478892.html
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии - РИА Новости, 08.09.2024
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики с 82,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 3,51% протоколов. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:26
2024-09-08T21:44
республика калмыкия
политика
выборы в россии — 2024
цик рф
кпрф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971114540_0:143:2951:1803_1920x0_80_0_0_53442616bde9dd1ce563e055fe190e29.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики с 82,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 3,51% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Михаил Намруев (КПРФ) с 7,35% голосов, на третьем - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,86% голосов, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 2,95%.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
республика калмыкия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971114540_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_30fd6b7ef8933cafff1445578c6a9d90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика калмыкия, политика, выборы в россии — 2024, цик рф, кпрф, лдпр
Республика Калмыкия, Политика, Выборы в России — 2024, ЦИК РФ, КПРФ, ЛДПР
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии

Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии с 82,17 процента голосов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкБату Хасиков
Бату Хасиков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Бату Хасиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики с 82,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 3,51% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Михаил Намруев (КПРФ) с 7,35% голосов, на третьем - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,86% голосов, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 2,95%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
Республика КалмыкияПолитикаВыборы в России — 2024ЦИК РФКПРФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала