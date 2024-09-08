https://ria.ru/20240908/khasikov-1971478892.html
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии - РИА Новости, 08.09.2024
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики с 82,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 3,51% протоколов. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:26
2024-09-08T21:26
2024-09-08T21:44
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики с 82,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 3,51% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Михаил Намруев (КПРФ) с 7,35% голосов, на третьем - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,86% голосов, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 2,95%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика калмыкия, политика, выборы в россии — 2024, цик рф, кпрф, лдпр
Республика Калмыкия, Политика, Выборы в России — 2024, ЦИК РФ, КПРФ, ЛДПР
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии с 82,17 процента голосов