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Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии

Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии - РИА Новости, 08.09.2024

Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии

Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики с 82,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 3,51% протоколов. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:26

2024-09-08T21:26

2024-09-08T21:44

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики с 82,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 3,51% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Михаил Намруев (КПРФ) с 7,35% голосов, на третьем - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,86% голосов, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 2,95%.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика калмыкия, политика, выборы в россии — 2024, цик рф, кпрф, лдпр