В Хабаровском крае завершилось голосование на выборах
В Хабаровском крае завершилось трехдневное голосование на выборах губернатора
© Фото : Избирательная комиссия Хабаровского края/ВКонтактеГолосование на выборах в Хабаровском крае
Голосование на выборах в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Трехдневное голосование на выборах губернатора завершилось в Хабаровском крае, участки закрылись, сообщает региональный избирком.
В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы региона восьмого созыва.
Активным избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей края. Голосование проводилось в регионе в течении трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) не применялось. Традиционно все участки открывались в 08.00 (01.00 мск) и работали до 20.00 (13.00 мск). К 18.00 (11.00 мск) отдали свои голоса за кандидатов 31,09% жителей региона.
"В Хабаровском крае завершился третий день голосования на выборах в рамках единого дня голосования. Участки закрылись в 20.00 (13.00 мск). Все участковые избирательные комиссии опечатали стационарные ящики, помещения для голосования находятся под охраной. Начался подсчет голосов", - сообщает крайизбирком.
На кресло губернатора претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия"), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ), генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и депутат Государственной Думы Роза Чемерис ("Новые люди").
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В сентябре 2021 года, будучи тогда в должности врио губернатора Хабаровского края, Михаил Дегтярев (ЛДПР) назвал явку жителей региона на трехдневных выборах губернатора "рекордной" (43,82%). Всего на этот пост баллотировались четыре кандидата. Дегтярев победил в борьбе и набрал 56,81% голосов. В 2018 году на выборах губернатора края в первом туре проголосовало 36%.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает избиркомам организовывать голосование на выборах и референдумах в течении трех дней 31 июля 2020 года. Дума приняла этот закон 21 июля, а Совет Федерации - 24 июля. -0-