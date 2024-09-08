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Явка на выборах губернатора Петербурга превысила 32 процента

Явка на выборах губернатора Петербурга превысила 32 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах губернатора Петербурга превысила 32 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга на 15.00 мск воскресенья составила 32,28%, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:34

2024-09-08T16:34

2024-09-08T16:34

политика

санкт-петербург

александр беглов

сергей малинкович

единая россия

лдпр

коммунисты россии

выборы в россии — 2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга на 15.00 мск воскресенья составила 32,28%, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. "Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября на 15.00 составила 32,28%", - написал он в своём Telegram-канале. Также Мейксин сообщил, что на дополнительных выборах депутата законодательного собрания Петербурга по 18 округу явка составила 21,28%. На выборах депутатов муниципальных советов муниципальных образований Петербурга явка составила 27,02%. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые"). Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, санкт-петербург, александр беглов, сергей малинкович, единая россия, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024