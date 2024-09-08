Явка на выборах губернатора Петербурга превысила 32 процента
Явка на выборах губернатора Петербурга на 15.00 мск составила 32,28 процента
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге
Мужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга на 15.00 мск воскресенья составила 32,28%, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
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"Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября на 15.00 составила 32,28%", - написал он в своём Telegram-канале.
Также Мейксин сообщил, что на дополнительных выборах депутата законодательного собрания Петербурга по 18 округу явка составила 21,28%. На выборах депутатов муниципальных советов муниципальных образований Петербурга явка составила 27,02%.
Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые"). Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов.
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