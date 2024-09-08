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Явка на выборах главы Калмыкии составила 56 процентов - РИА Новости, 08.09.2024
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16:30 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/javka-1971433428.html
Явка на выборах главы Калмыкии составила 56 процентов
Явка на выборах главы Калмыкии составила 56 процентов - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах главы Калмыкии составила 56 процентов
Явка на выборах главы Калмыкии на 15.00 воскресенья составила 56%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:30
2024-09-08T16:30
политика
бату хасиков
единая россия
кпрф
лдпр
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ВОЛГОГРАД , 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 15.00 воскресенья составила 56%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "На 15.00 часов последнего дня выборов явка избирателей составила более 56% от общего числа избирателей региона", - говорится в сообщении избиркома. Явка жителей региона на выборах главы Калмыкии в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 46,5%. В пятницу в 08.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Голосование продлится три дня. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков ("Единая Россия"), Айса Баянова ("Новые люди"), Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР). Кроме того, пройдут выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия" "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ, "Российская партия свободы и справедливости".
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политика, бату хасиков, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Бату Хасиков, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Явка на выборах главы Калмыкии составила 56 процентов

Явка на выборах главы Калмыкии на 15.00 воскресенья составила 56%

© Фото : Избирательная комиссия Республики Калмыкия/TelegramГолосование на выборах главы Калмыкии
Голосование на выборах главы Калмыкии - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Избирательная комиссия Республики Калмыкия/Telegram
Голосование на выборах главы Калмыкии. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД , 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 15.00 воскресенья составила 56%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
«
"На 15.00 часов последнего дня выборов явка избирателей составила более 56% от общего числа избирателей региона", - говорится в сообщении избиркома.
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Явка на голосование через платформу ДЭГ достигла 88 процентов
Вчера, 15:51
Явка жителей региона на выборах главы Калмыкии в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 46,5%.
В пятницу в 08.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона.
Голосование продлится три дня. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков ("Единая Россия"), Айса Баянова ("Новые люди"), Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР).
Кроме того, пройдут выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия" "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ, "Российская партия свободы и справедливости".
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаБату ХасиковЕдиная РоссияКПРФЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
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