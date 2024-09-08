https://ria.ru/20240908/javka-1971433428.html

Явка на выборах главы Калмыкии составила 56 процентов

Явка на выборах главы Калмыкии составила 56 процентов - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах главы Калмыкии составила 56 процентов

Явка на выборах главы Калмыкии на 15.00 воскресенья составила 56%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:30

2024-09-08T16:30

2024-09-08T16:30

политика

бату хасиков

единая россия

кпрф

лдпр

выборы в россии — 2024

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ВОЛГОГРАД , 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 15.00 воскресенья составила 56%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "На 15.00 часов последнего дня выборов явка избирателей составила более 56% от общего числа избирателей региона", - говорится в сообщении избиркома. Явка жителей региона на выборах главы Калмыкии в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 46,5%. В пятницу в 08.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Голосование продлится три дня. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков ("Единая Россия"), Айса Баянова ("Новые люди"), Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР). Кроме того, пройдут выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия" "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ, "Российская партия свободы и справедливости".

https://ria.ru/20240908/yavka-1971427390.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, бату хасиков, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024