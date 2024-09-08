https://ria.ru/20240908/javka-1971417827.html

Явка на выборах в Самарской области составила 48,61 процента

Явка на выборах в Самарской области составила 48,61 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах в Самарской области составила 48,61 процента

Явка на выборах губернатора Самарской области в третий день голосования на 15.00 по местному времени (14.00 мск) составила 48,61%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:03

2024-09-08T15:03

2024-09-08T15:03

политика

самарская область

похвистневский район

елховский район

вячеслав федорищев

алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)

единая россия

самарская губернская дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970985140_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca9b578ec8f1b237df435043e035487c.jpg

САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области в третий день голосования на 15.00 по местному времени (14.00 мск) составила 48,61%, сообщили РИА Новости в областном избиркоме. "На 15.00 - 1 160 349 (избирателей проголосовали, - ред.) или 48,61%", - сообщила собеседница агентства. На табло областного избиркома указано, что самая большая явка регистрируется в Похвистневском районе, где проголосовали 94.85% избирателей, на втором месте - Елховский район с 92.56%, на третьем - Кошкинский район с явкой в 91.67%. В Самарской области в пятницу началось голосование на выборах губернатора, оно продлится до 8 сентября включительно. Участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00-19.00 мск). На пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев от "Единой России", депутаты Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) и Михаил Маряхин (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутат Госдумы РФ Владимир Плякин от партии "Новые люди", Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы", а также Наталья Бисярина от ЛДПР.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

https://ria.ru/20240906/vybory-1970984047.html

самарская область

похвистневский район

елховский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, самарская область, похвистневский район, елховский район, вячеслав федорищев, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), единая россия, самарская губернская дума, кпрф, выборы в россии — 2024