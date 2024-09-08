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Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,3 процента
Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,3 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,3 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья составила 47,3%, сообщает избирательная комиссия региона в... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:16
2024-09-08T13:16
2024-09-08T15:16
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волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья составила 47,3%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "По состоянию на 12 часов 8 сентября явка избирателей на выборах Губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы составила 47,3%. говорится в сообщении избиркома. В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек. Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ( "Единая Россия", Андрей Васютенко (" Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР). Кроме того, в Волгоградской области пройдут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, волгоградская область, андрей бочаров, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,3 процента
Явка на выборах главы Волгоградской области к 12:00 составила 47,3 процента
ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости.
Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья составила 47,3%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале
.
"По состоянию на 12 часов 8 сентября явка избирателей на выборах Губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы составила 47,3%. говорится в сообщении избиркома.
В пятницу в 8.00 в Волгоградской области
открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек.
Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ( "Единая Россия", Андрей Васютенко (" Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР).
Кроме того, в Волгоградской области пройдут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.