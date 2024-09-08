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Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,3 процента - РИА Новости, 08.09.2024
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13:16 08.09.2024 (обновлено: 15:16 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/javka-1971397490.html
Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,3 процента
Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,3 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,3 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья составила 47,3%, сообщает избирательная комиссия региона в... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:16
2024-09-08T15:16
политика
волгоградская область
андрей бочаров
единая россия
кпрф
лдпр
выборы в россии — 2024
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ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья составила 47,3%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "По состоянию на 12 часов 8 сентября явка избирателей на выборах Губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы составила 47,3%. говорится в сообщении избиркома. В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек. Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ( "Единая Россия", Андрей Васютенко (" Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР). Кроме того, в Волгоградской области пройдут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.
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политика, волгоградская область, андрей бочаров, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,3 процента

Явка на выборах главы Волгоградской области к 12:00 составила 47,3 процента

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкДевушка голосует на избирательном участке в Волгограде. 8 сентября 2024
Девушка голосует на избирательном участке в Волгограде. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Девушка голосует на избирательном участке в Волгограде. 8 сентября 2024
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ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья составила 47,3%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 12 часов 8 сентября явка избирателей на выборах Губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы составила 47,3%. говорится в сообщении избиркома.
Голосование на выборах в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Хабаровском крае завершилось голосование на выборах
Вчера, 13:01
В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек.
Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ( "Единая Россия", Андрей Васютенко (" Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР).
Кроме того, в Волгоградской области пройдут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаВолгоградская областьАндрей БочаровЕдиная РоссияКПРФЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
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