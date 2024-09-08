https://ria.ru/20240908/javka-1971397490.html

Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,3 процента

Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,3 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,3 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья составила 47,3%, сообщает избирательная комиссия региона в... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:16

2024-09-08T13:16

2024-09-08T15:16

политика

волгоградская область

андрей бочаров

единая россия

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выборы в россии — 2024

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ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья составила 47,3%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "По состоянию на 12 часов 8 сентября явка избирателей на выборах Губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы составила 47,3%. говорится в сообщении избиркома. В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек. Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ( "Единая Россия", Андрей Васютенко (" Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР). Кроме того, в Волгоградской области пройдут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, волгоградская область, андрей бочаров, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024