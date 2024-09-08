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Власти Иркутской области рассказали об избирательных кампаниях в регионе
Власти Иркутской области рассказали об избирательных кампаниях в регионе - РИА Новости, 08.09.2024
Власти Иркутской области рассказали об избирательных кампаниях в регионе
В Иркутской области 8 сентября проходит девяносто одна муниципальная кампания, жители выбирают органы местного самоуправления, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:32
2024-09-08T09:32
2024-09-08T09:32
игорь кобзев
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братск
саянск
политика
выборы в россии — 2024
единый день голосования в россии
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ИРКУТСК, 8 сен - РИА Новости. В Иркутской области 8 сентября проходит девяносто одна муниципальная кампания, жители выбирают органы местного самоуправления, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Единый день голосования, 8 сентября 2024 года, в Иркутской области проходит девяносто одна муниципальная кампания. Жители региона выбирают органы местного самоуправления", - говорится в сообщении. Мэров муниципальных районов выберут на двенадцати территориях, мэров городов избирают в Братске, Саянске, Тулуне, Усть-Илимске. Кроме того, изберут 33 главы городских и сельских поселений, 484 депутата дум. В 08.00 (03.00 мск) в регионе открылись 1387 участковых избирательных комиссии. Также работает Общественный штаб по наблюдению за выборами. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вместе с супругой и детьми проголосовал на избирательном участке №604 в школе №76 города Иркутска.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кобзев, иркутская область, братск, саянск, политика, выборы в россии — 2024, единый день голосования в россии
Игорь Кобзев, Иркутская область, Братск, Саянск, Политика, Выборы в России — 2024, Единый день голосования в России
Власти Иркутской области рассказали об избирательных кампаниях в регионе
В Иркутской области проходит 91 избирательная кампания