https://ria.ru/20240908/guardian-1971435050.html
СМИ назвали имя первого возможного триллионера
СМИ назвали имя первого возможного триллионера - РИА Новости, 08.09.2024
СМИ назвали имя первого возможного триллионера
Миллиардер и предприниматель Илон Маск может стать первым в мире триллионером в 2027 году, пишет The Guardian со ссылкой на аналитический центр Informa Connect... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:38
2024-09-08T16:38
2024-09-08T16:38
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Миллиардер и предприниматель Илон Маск может стать первым в мире триллионером в 2027 году, пишет The Guardian со ссылкой на аналитический центр Informa Connect Academy."Такой вывод аналитиков о владельце производителя электрокаров Tesla, частной космической компании SpaceX и социальной сети Х исходит из того, что в состояние Маска росло в среднем на 110 процентов в год", — говорится в материале.Кроме того, после Илона Маска триллионерами могут стать индийский бизнесмен Гаутам Адани и главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг.По данным Forbes на сентябрь состояние американского бизнесмена оценивается примерно в 241 миллиард долларов США.
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технологии, сша, илон маск, tesla motors, spacex, forbes, в мире
Технологии, США, Илон Маск, Tesla motors, SpaceX, Forbes, В мире
СМИ назвали имя первого возможного триллионера
Guardian: миллиардер Илон Маск может стать первым в мире триллионером