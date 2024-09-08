https://ria.ru/20240908/guardian-1971435050.html

СМИ назвали имя первого возможного триллионера

СМИ назвали имя первого возможного триллионера - РИА Новости, 08.09.2024

СМИ назвали имя первого возможного триллионера

Миллиардер и предприниматель Илон Маск может стать первым в мире триллионером в 2027 году, пишет The Guardian со ссылкой на аналитический центр Informa Connect... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:38

2024-09-08T16:38

2024-09-08T16:38

технологии

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илон маск

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Миллиардер и предприниматель Илон Маск может стать первым в мире триллионером в 2027 году, пишет The Guardian со ссылкой на аналитический центр Informa Connect Academy."Такой вывод аналитиков о владельце производителя электрокаров Tesla, частной космической компании SpaceX и социальной сети Х исходит из того, что в состояние Маска росло в среднем на 110 процентов в год", — говорится в материале.Кроме того, после Илона Маска триллионерами могут стать индийский бизнесмен Гаутам Адани и главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг.По данным Forbes на сентябрь состояние американского бизнесмена оценивается примерно в 241 миллиард долларов США.

https://ria.ru/20240830/kogan-1969464959.html

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технологии, сша, илон маск, tesla motors, spacex, forbes, в мире