https://ria.ru/20240908/filimonov-1971491076.html
Филимонов лидирует на выборах в Вологодской области с 60,94% голосов
Филимонов лидирует на выборах в Вологодской области с 60,94% голосов - РИА Новости, 08.09.2024
Филимонов лидирует на выборах в Вологодской области с 60,94% голосов
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов лидирует на выборах губернатора с 60,94% голосов избирателей после обработки 53,70% протоколов,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T23:31
2024-09-08T23:31
2024-09-08T23:31
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов лидирует на выборах губернатора с 60,94% голосов избирателей после обработки 53,70% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Морозов (КПРФ) – 21,10% голосов, третьим идет Антон Гримов (ЛДПР) – 7,77%, четвертым – Игорь Катухин (Партия пенсионеров) – 4,24%, пятым – Денис Хрипель (СРЗП) – 3,96%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вологодская область, георгий филимонов, александр морозов, цик рф, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Вологодская область, Георгий Филимонов, Александр Морозов, ЦИК РФ, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Филимонов лидирует на выборах в Вологодской области с 60,94% голосов
ЦИК: Филимонов лидирует в Вологодской области после обработки 53,70% протоколов