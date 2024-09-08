https://ria.ru/20240908/filimonov-1971491076.html

Филимонов лидирует на выборах в Вологодской области с 60,94% голосов

Филимонов лидирует на выборах в Вологодской области с 60,94% голосов - РИА Новости, 08.09.2024

Филимонов лидирует на выборах в Вологодской области с 60,94% голосов

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов лидирует на выборах губернатора с 60,94% голосов избирателей после обработки 53,70% протоколов,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T23:31

2024-09-08T23:31

2024-09-08T23:31

политика

вологодская область

георгий филимонов

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выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов лидирует на выборах губернатора с 60,94% голосов избирателей после обработки 53,70% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Морозов (КПРФ) – 21,10% голосов, третьим идет Антон Гримов (ЛДПР) – 7,77%, четвертым – Игорь Катухин (Партия пенсионеров) – 4,24%, пятым – Денис Хрипель (СРЗП) – 3,96%.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, вологодская область, георгий филимонов, александр морозов, цик рф, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024