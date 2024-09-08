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Автопробег от Донецка до Саур-Могилы прошел в ДНР - РИА Новости, 08.09.2024
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15:32 08.09.2024 (обновлено: 15:39 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/donbass-1971423819.html
Автопробег от Донецка до Саур-Могилы прошел в ДНР
Автопробег от Донецка до Саур-Могилы прошел в ДНР - РИА Новости, 08.09.2024
Автопробег от Донецка до Саур-Могилы прошел в ДНР
В ДНР прошел автопробег протяженностью 90 километров, от Донецка до мемориального комплекса "Саур-Могила", в честь годовщины освобождения Донбасса от... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:32
2024-09-08T15:39
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. В ДНР прошел автопробег протяженностью 90 километров, от Донецка до мемориального комплекса "Саур-Могила", в честь годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, сообщил в воскресенье РИА Новости один из организаторов мероприятия Александр Гончарук. "Маршрут - Донецк, Харцызск, Торез, Снежное, Саур-Могила", - рассказал Гончарук. Он отметил, что люди также на протяжении всего дня несут цветы с флагами в честь праздника. По его словам, для жителей республики этот день является вторым по значимости праздником после Дня Победы. "Приятно видеть, что жители Донбасса чтят своих предков, своих дедов, прадедов. Никакие ограничения не могут повлиять, чтобы человек не пришел, не отдал дань памяти, это действительно праздник, который Донбасс ждет каждый год. И это действительно, может быть, по значимости второй праздник на Донбассе после 9 мая, после Дня Победы", - заявил он. ДНР отмечает 8 сентября День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1943 году город Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск. Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20240908/donetsk-1971395590.html
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донбасс, владимир путин, донецк, донецкая народная республика, общество
Донбасс, Владимир Путин, Донецк, Донецкая Народная Республика, Общество
Автопробег от Донецка до Саур-Могилы прошел в ДНР

В ДНР в честь Дня освобождения Донбасса прошел 90-километровый автопробег

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтопробег общественной организации "Донецкая Республика" в честь 81-летней годовщины со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 8 сентября 2024
Автопробег общественной организации Донецкая Республика в честь 81-летней годовщины со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автопробег общественной организации "Донецкая Республика" в честь 81-летней годовщины со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 8 сентября 2024
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. В ДНР прошел автопробег протяженностью 90 километров, от Донецка до мемориального комплекса "Саур-Могила", в честь годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, сообщил в воскресенье РИА Новости один из организаторов мероприятия Александр Гончарук.
"Маршрут - Донецк, Харцызск, Торез, Снежное, Саур-Могила", - рассказал Гончарук. Он отметил, что люди также на протяжении всего дня несут цветы с флагами в честь праздника.
Возложение цветов к мемориальному комплексу ко Дню освобождения Донбасса - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Донецке прошла церемония возложения цветов ко Дню освобождения Донбасса
Вчера, 13:07
По его словам, для жителей республики этот день является вторым по значимости праздником после Дня Победы.
«
"Приятно видеть, что жители Донбасса чтят своих предков, своих дедов, прадедов. Никакие ограничения не могут повлиять, чтобы человек не пришел, не отдал дань памяти, это действительно праздник, который Донбасс ждет каждый год. И это действительно, может быть, по значимости второй праздник на Донбассе после 9 мая, после Дня Победы", - заявил он.
ДНР отмечает 8 сентября День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1943 году город Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск.
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАктивисты общественной организации "Донецкая Республика" после автопробега из Харцызска возложили цветы к Вечному Огню мемориального комплекса "Саур-Могила" в честь 81-летней годовщины со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 8 сентября 2024
Активисты общественной организации Донецкая Республика после автопробега из Харцызска возложили цветы к Вечному Огню мемориального комплекса Саур-Могила в честь 81-летней годовщины со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Активисты общественной организации "Донецкая Республика" после автопробега из Харцызска возложили цветы к Вечному Огню мемориального комплекса "Саур-Могила" в честь 81-летней годовщины со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 8 сентября 2024
Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.
Памятник жертвам фашизма в Бабьем Яре - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Рассекречены архивы о карателе, убившем молодогвардейца Кошевого
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