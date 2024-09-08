https://ria.ru/20240908/donbass-1971423819.html

Автопробег от Донецка до Саур-Могилы прошел в ДНР

Автопробег от Донецка до Саур-Могилы прошел в ДНР - РИА Новости, 08.09.2024

Автопробег от Донецка до Саур-Могилы прошел в ДНР

В ДНР прошел автопробег протяженностью 90 километров, от Донецка до мемориального комплекса "Саур-Могила", в честь годовщины освобождения Донбасса от... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:32

2024-09-08T15:32

2024-09-08T15:39

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. В ДНР прошел автопробег протяженностью 90 километров, от Донецка до мемориального комплекса "Саур-Могила", в честь годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, сообщил в воскресенье РИА Новости один из организаторов мероприятия Александр Гончарук. "Маршрут - Донецк, Харцызск, Торез, Снежное, Саур-Могила", - рассказал Гончарук. Он отметил, что люди также на протяжении всего дня несут цветы с флагами в честь праздника. По его словам, для жителей республики этот день является вторым по значимости праздником после Дня Победы. "Приятно видеть, что жители Донбасса чтят своих предков, своих дедов, прадедов. Никакие ограничения не могут повлиять, чтобы человек не пришел, не отдал дань памяти, это действительно праздник, который Донбасс ждет каждый год. И это действительно, может быть, по значимости второй праздник на Донбассе после 9 мая, после Дня Победы", - заявил он. ДНР отмечает 8 сентября День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1943 году город Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск. Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20240908/donetsk-1971395590.html

https://ria.ru/20240209/palach-1926288578.html

донбасс

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, владимир путин, донецк, донецкая народная республика, общество