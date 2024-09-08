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Автором "Тотального диктанта" станет Марина Москвина - РИА Новости, 08.09.2024
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13:47 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/diktant-1971403719.html
Автором "Тотального диктанта" станет Марина Москвина
Автором "Тотального диктанта" станет Марина Москвина - РИА Новости, 08.09.2024
Автором "Тотального диктанта" станет Марина Москвина
Автором текста "Тотального диктанта" 2025 года станет писательница Марина Москвина, заявили в ходе онлайн-марафона акции. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:47
2024-09-08T13:47
общество
россия
томск
анна матвеева
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Автором текста "Тотального диктанта" 2025 года станет писательница Марина Москвина, заявили в ходе онлайн-марафона акции. Москвина - финалист премии "Ясная Поляна", лауреат международного почетного диплома Андерсена. "Я необыкновенно благодарна команде "Тотального диктанта", что вы предоставили мне возможность разговаривать с целым населением русскоязычным этой планеты", - сказала Москвина. Уточняется, что "Тотальный диктант" пройдет по всей России и за рубежом 5 апреля 2025 года. В День грамотности, 8 сентября, начнется выбор столицы акции. В прошлом году столицей "Тотального диктанта" был выбран Томск, а автором текста "Дорогой дневник" стала писательница Анна Матвеева. "Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель состоит в том, чтобы показать, как важно быть грамотным для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. "Тотальный диктант" - это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
https://ria.ru/20240420/diktant-1941234080.html
https://ria.ru/20240410/diktant-1939028693.html
россия
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Дарья Буймова
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общество, россия, томск, анна матвеева
Общество, Россия, Томск, Анна Матвеева
Автором "Тотального диктанта" станет Марина Москвина

Автором "Тотального диктанта" 2025 года станет писательница Марина Москвина

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТотальный диктант
Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тотальный диктант. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Автором текста "Тотального диктанта" 2025 года станет писательница Марина Москвина, заявили в ходе онлайн-марафона акции.
Москвина - финалист премии "Ясная Поляна", лауреат международного почетного диплома Андерсена.
Актер театра Красный факел Денис Ганин читает текст на всероссийской образовательной акции Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Темой "Тотального диктанта" стал культ личных дневников
20 апреля, 14:51
"Я необыкновенно благодарна команде "Тотального диктанта", что вы предоставили мне возможность разговаривать с целым населением русскоязычным этой планеты", - сказала Москвина.
Уточняется, что "Тотальный диктант" пройдет по всей России и за рубежом 5 апреля 2025 года. В День грамотности, 8 сентября, начнется выбор столицы акции.
В прошлом году столицей "Тотального диктанта" был выбран Томск, а автором текста "Дорогой дневник" стала писательница Анна Матвеева.
"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель состоит в том, чтобы показать, как важно быть грамотным для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
"Тотальный диктант" - это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
Участницы ежегодной образовательной акции Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Открылась регистрация на Тотальный диктант
10 апреля, 11:03
 
ОбществоРоссияТомскАнна Матвеева
 
 
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