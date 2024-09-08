https://ria.ru/20240908/diktant-1971403719.html

Автором "Тотального диктанта" станет Марина Москвина

Автором "Тотального диктанта" станет Марина Москвина - РИА Новости, 08.09.2024

Автором "Тотального диктанта" станет Марина Москвина

Автором текста "Тотального диктанта" 2025 года станет писательница Марина Москвина, заявили в ходе онлайн-марафона акции. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:47

2024-09-08T13:47

2024-09-08T13:47

общество

россия

томск

анна матвеева

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Автором текста "Тотального диктанта" 2025 года станет писательница Марина Москвина, заявили в ходе онлайн-марафона акции. Москвина - финалист премии "Ясная Поляна", лауреат международного почетного диплома Андерсена. "Я необыкновенно благодарна команде "Тотального диктанта", что вы предоставили мне возможность разговаривать с целым населением русскоязычным этой планеты", - сказала Москвина. Уточняется, что "Тотальный диктант" пройдет по всей России и за рубежом 5 апреля 2025 года. В День грамотности, 8 сентября, начнется выбор столицы акции. В прошлом году столицей "Тотального диктанта" был выбран Томск, а автором текста "Дорогой дневник" стала писательница Анна Матвеева. "Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель состоит в том, чтобы показать, как важно быть грамотным для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. "Тотальный диктант" - это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

https://ria.ru/20240420/diktant-1941234080.html

https://ria.ru/20240410/diktant-1939028693.html

россия

томск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, томск, анна матвеева