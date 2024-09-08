https://ria.ru/20240908/demeshin-1971445138.html

Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края

Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края - РИА Новости, 08.09.2024

Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 81,49 % голосов избирателей после обработки более 50%... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:15

2024-09-08T18:15

2024-09-08T18:15

политика

хабаровский край

дмитрий демешин

единая россия

цик рф

кпрф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 81,49 % голосов избирателей после обработки более 50% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на втором месте - Петр Перевезенцев (КПРФ) с результатом 7,87%, на третьем - Роза Чемерис (Партия "Новые люди") – 4,60%, на четвертом - Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") – 2,99%.

https://ria.ru/20240908/turchak-1971442596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, хабаровский край, дмитрий демешин, единая россия, цик рф, кпрф, выборы в россии — 2024