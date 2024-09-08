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Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края - РИА Новости, 08.09.2024
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18:15 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/demeshin-1971445138.html
Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края
Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края - РИА Новости, 08.09.2024
Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 81,49 % голосов избирателей после обработки более 50%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:15
2024-09-08T18:15
политика
хабаровский край
дмитрий демешин
единая россия
цик рф
кпрф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 81,49 % голосов избирателей после обработки более 50% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на втором месте - Петр Перевезенцев (КПРФ) с результатом 7,87%, на третьем - Роза Чемерис (Партия "Новые люди") – 4,60%, на четвертом - Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") – 2,99%.
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политика, хабаровский край, дмитрий демешин, единая россия, цик рф, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Выборы в России — 2024
Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края

Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края с 81,49 процента голосов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 81,49 % голосов избирателей после обработки более 50% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на втором месте - Петр Перевезенцев (КПРФ) с результатом 7,87%, на третьем - Роза Чемерис (Партия "Новые люди") – 4,60%, на четвертом - Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") – 2,99%.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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Вчера, 17:49
 
ПолитикаХабаровский крайДмитрий ДемешинЕдиная РоссияЦИК РФКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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