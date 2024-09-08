https://ria.ru/20240908/cnn-1971359556.html

"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте

"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте - РИА Новости, 08.09.2024

"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте

В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений на фоне продвижения российской армии, сообщает CNN. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T09:14

2024-09-08T09:14

2024-09-08T09:14

в мире

красноармейск

донецкая народная республика

украина

дмитрий полянский

вооруженные силы украины

оон

политика

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений на фоне продвижения российской армии, сообщает CNN."За два с половиной года наступления российские силы разгромили многие украинские подразделения. Подкреплений мало, что истощает и деморализует некоторых солдат. Эта ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других местах восточной линии фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии", — говорится в материале.Кроме того, один из командиров ВСУ, пожелавший не раскрывать свое имя, сообщил журналистам, что многие новобранцы ВСУ после первого боя, если они его переживут, покидают свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.В августе первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по западным поставкам вооружений Киеву заявил, что уровень дезертирства в рядах ВСУ достиг огромного масштаба. По его словам, с начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тысяч дел по таким случаям.

https://ria.ru/20240903/welt-1970230856.html

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красноармейск

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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, украина, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, оон, политика