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"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте - РИА Новости, 08.09.2024
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09:14 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/cnn-1971359556.html
"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте
"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте - РИА Новости, 08.09.2024
"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте
В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений на фоне продвижения российской армии, сообщает CNN. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:14
2024-09-08T09:14
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
украина
дмитрий полянский
вооруженные силы украины
оон
политика
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений на фоне продвижения российской армии, сообщает CNN."За два с половиной года наступления российские силы разгромили многие украинские подразделения. Подкреплений мало, что истощает и деморализует некоторых солдат. Эта ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других местах восточной линии фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии", — говорится в материале.Кроме того, один из командиров ВСУ, пожелавший не раскрывать свое имя, сообщил журналистам, что многие новобранцы ВСУ после первого боя, если они его переживут, покидают свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.В августе первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по западным поставкам вооружений Киеву заявил, что уровень дезертирства в рядах ВСУ достиг огромного масштаба. По его словам, с начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тысяч дел по таким случаям.
https://ria.ru/20240903/welt-1970230856.html
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, украина, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, оон, политика
В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Украина, Дмитрий Полянский, Вооруженные силы Украины, ООН, Политика
"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте

CNN: в Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений на фоне продвижения российской армии, сообщает CNN.
«
"За два с половиной года наступления российские силы разгромили многие украинские подразделения. Подкреплений мало, что истощает и деморализует некоторых солдат. Эта ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других местах восточной линии фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии", — говорится в материале.
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Кроме того, один из командиров ВСУ, пожелавший не раскрывать свое имя, сообщил журналистам, что многие новобранцы ВСУ после первого боя, если они его переживут, покидают свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
В августе первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по западным поставкам вооружений Киеву заявил, что уровень дезертирства в рядах ВСУ достиг огромного масштаба. По его словам, с начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тысяч дел по таким случаям.
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