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Экс-депутат ЕП предложил Франции вступить в БРИКС

Экс-депутат ЕП предложил Франции вступить в БРИКС - РИА Новости, 08.09.2024

Экс-депутат ЕП предложил Франции вступить в БРИКС

Франции, традиционно выступавшей за многополярность во внешней политике, стоит вступить в БРИКС, смена руководства в Париже сделала бы вхождение страны в это... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T07:33

2024-09-08T07:33

2024-09-08T07:51

в мире

франция

париж

индийский океан

эмерик шопрад

жак ширак

брикс

европарламент

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Франции, традиционно выступавшей за многополярность во внешней политике, стоит вступить в БРИКС, смена руководства в Париже сделала бы вхождение страны в это объединение теоретически возможным, заявил РИА Новости экс-депутат Европарламента от Франции, геополитический аналитик Эмерик Шопрад. В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что идея о вступлении Франции в БРИКС на первый взгляд может показаться странной, но деле его страна во внешней политике традиционно выступала за многополярность. Однако после президентства Жака Ширака эта традиция была утрачена, и Париж на мировой арене стал больше следовать американской линии, добавил собеседник. "Вступление в БРИКС — это возвращение к нашей естественной политике. Так что это абсолютно естественно, а не странно. И это реалистично, так как Франция — это не только европейская страна. Территориально это глобальная держава. У нас есть территории на Тихом океане, в Карибском море, много где. У нас вторая в мире по размеру морская зона (исключительная экономическая зона). Мы участвуем в форуме Индийского океана (Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана), во многих региональных форумах, так что логично принадлежать к этому глобальную Югу, как мы говорим, к БРИКС", — сказал РИА Новости Шопрад. Про его мнению, для вступления в БРИКС Франции сначала необходима смена политического руководства, а затем отправка соответствующего запроса в объединение. "Сказать (Франции. — Прим. ред.) да или нет — это решение за БРИКС. Но Франция — важная страна на международной сцене, и я думаю, что она могла бы полностью изменить картину мира, и продвинуть возможность реального многополярного мира", — подчеркнул собеседник агентства. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240907/turtsija-1971227531.html

франция

париж

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в мире, франция, париж, индийский океан, эмерик шопрад, жак ширак, брикс, европарламент, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)