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Экс-депутат ЕП предложил Франции вступить в БРИКС - РИА Новости, 08.09.2024
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07:33 08.09.2024 (обновлено: 07:51 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/briks-1971351345.html
Экс-депутат ЕП предложил Франции вступить в БРИКС
Экс-депутат ЕП предложил Франции вступить в БРИКС - РИА Новости, 08.09.2024
Экс-депутат ЕП предложил Франции вступить в БРИКС
Франции, традиционно выступавшей за многополярность во внешней политике, стоит вступить в БРИКС, смена руководства в Париже сделала бы вхождение страны в это... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T07:33
2024-09-08T07:51
в мире
франция
париж
индийский океан
эмерик шопрад
жак ширак
брикс
европарламент
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Франции, традиционно выступавшей за многополярность во внешней политике, стоит вступить в БРИКС, смена руководства в Париже сделала бы вхождение страны в это объединение теоретически возможным, заявил РИА Новости экс-депутат Европарламента от Франции, геополитический аналитик Эмерик Шопрад. В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что идея о вступлении Франции в БРИКС на первый взгляд может показаться странной, но деле его страна во внешней политике традиционно выступала за многополярность. Однако после президентства Жака Ширака эта традиция была утрачена, и Париж на мировой арене стал больше следовать американской линии, добавил собеседник. "Вступление в БРИКС — это возвращение к нашей естественной политике. Так что это абсолютно естественно, а не странно. И это реалистично, так как Франция — это не только европейская страна. Территориально это глобальная держава. У нас есть территории на Тихом океане, в Карибском море, много где. У нас вторая в мире по размеру морская зона (исключительная экономическая зона). Мы участвуем в форуме Индийского океана (Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана), во многих региональных форумах, так что логично принадлежать к этому глобальную Югу, как мы говорим, к БРИКС", — сказал РИА Новости Шопрад. Про его мнению, для вступления в БРИКС Франции сначала необходима смена политического руководства, а затем отправка соответствующего запроса в объединение. "Сказать (Франции. — Прим. ред.) да или нет — это решение за БРИКС. Но Франция — важная страна на международной сцене, и я думаю, что она могла бы полностью изменить картину мира, и продвинуть возможность реального многополярного мира", — подчеркнул собеседник агентства. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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в мире, франция, париж, индийский океан, эмерик шопрад, жак ширак, брикс, европарламент, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Франция, Париж, Индийский океан, Эмерик Шопрад, Жак Ширак, БРИКС, Европарламент, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Экс-депутат ЕП предложил Франции вступить в БРИКС

Экс-депутат ЕП Шопрад: Франция должна вступить в БРИКС после смены руководства

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Франции, традиционно выступавшей за многополярность во внешней политике, стоит вступить в БРИКС, смена руководства в Париже сделала бы вхождение страны в это объединение теоретически возможным, заявил РИА Новости экс-депутат Европарламента от Франции, геополитический аналитик Эмерик Шопрад.
В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что идея о вступлении Франции в БРИКС на первый взгляд может показаться странной, но деле его страна во внешней политике традиционно выступала за многополярность. Однако после президентства Жака Ширака эта традиция была утрачена, и Париж на мировой арене стал больше следовать американской линии, добавил собеседник.
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"Вступление в БРИКС — это возвращение к нашей естественной политике. Так что это абсолютно естественно, а не странно. И это реалистично, так как Франция — это не только европейская страна. Территориально это глобальная держава. У нас есть территории на Тихом океане, в Карибском море, много где. У нас вторая в мире по размеру морская зона (исключительная экономическая зона). Мы участвуем в форуме Индийского океана (Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана), во многих региональных форумах, так что логично принадлежать к этому глобальную Югу, как мы говорим, к БРИКС", — сказал РИА Новости Шопрад.
Про его мнению, для вступления в БРИКС Франции сначала необходима смена политического руководства, а затем отправка соответствующего запроса в объединение.
"Сказать (Франции. — Прим. ред.) да или нет — это решение за БРИКС. Но Франция — важная страна на международной сцене, и я думаю, что она могла бы полностью изменить картину мира, и продвинуть возможность реального многополярного мира", — подчеркнул собеседник агентства.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Четвертый день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

Символика форума

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

Работа форума

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
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2 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

Работа форума

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии Муравьев-Амурский 2030: кадры для стратегического развития Дальнего Востока на ВЭФ-2024

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Демонстрация одежды на стенде.

Работа форума

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
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7 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа форума. ВЭФ-2024

Работа форума

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
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9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

Участники форума

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

Работа форума

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
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11 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

Работа форума

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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13 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

Работа форума

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

Работа форума

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль Хончи L1 (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

Участники форума

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 20

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 20

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 20

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
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5 из 20

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 20

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
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18 из 20

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
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В миреФранцияПарижИндийский океанЭмерик ШопрадЖак ШиракБРИКСЕвропарламентДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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