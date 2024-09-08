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Матвиенко назвала блокаду Ленинграда примером духовного мужества - РИА Новости, 08.09.2024
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08:43 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/blokada-1971356213.html
Матвиенко назвала блокаду Ленинграда примером духовного мужества
Матвиенко назвала блокаду Ленинграда примером духовного мужества - РИА Новости, 08.09.2024
Матвиенко назвала блокаду Ленинграда примером духовного мужества
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала блокаду Ленинграда не только символом героизма, но и примером истинного духовного мужества,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T08:43
2024-09-08T08:43
общество
ленинград
санкт-петербург
ладожское озеро
валентина матвиенко
александр беглов
совет федерации рф
санкт-петербургский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала блокаду Ленинграда не только символом героизма, но и примером истинного духовного мужества, колоссальной нравственной силы жителей и защитников города. Матвиенко в День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября направила телеграмму в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и жителей города. "Восьмое сентября 1941 года – день, ставший для нашей страны, нашего любимого города, одним из самых трагичных. Началась блокада Ленинграда. Сколько бы ни прошло лет, мы будем помнить все, что связано со страшными испытаниями, выпавшими на долю ленинградцев... Блокада Ленинграда является не только символом героизма его защитников, но и примером истинного духовного мужества, колоссальной нравственной силы людей, отстоявших город, не позволивших врагу сравнять его с землей, уничтожить его уникальную многовековую культуру", – говорится в телеграмме. Как отмечается в ней, все подвиги, которые совершили бойцы Ленинградского и Волховского фронтов, жители и защитники города, невозможно перечислить. По словам Матвиенко, каждый день борьбы за Ленинград был подвигом, который остался в наших сердцах и в истории человечества. "Ленинград одержал величайшую военную и моральную победу над фашизмом. Светлая память погибшим. Вечная слава дорогим ветеранам. Благодаря их отваге и самоотверженности мы понимаем, что в единстве и согласии можно преодолеть все трудности и даже сделать невозможное, если того требует Родина", – заключила Матвиенко. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954421048.html
https://ria.ru/20240128/blokada-1924035834.html
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общество, ленинград, санкт-петербург, ладожское озеро, валентина матвиенко, александр беглов, совет федерации рф, санкт-петербургский городской суд
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Ладожское озеро, Валентина Матвиенко, Александр Беглов, Совет Федерации РФ, Санкт-Петербургский городской суд
Матвиенко назвала блокаду Ленинграда примером духовного мужества

Матвиенко: блокада Ленинграда стала примером духовного мужества жителей города

© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкЖители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Борис Кудояров
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Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала блокаду Ленинграда не только символом героизма, но и примером истинного духовного мужества, колоссальной нравственной силы жителей и защитников города.
Матвиенко в День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября направила телеграмму в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и жителей города.
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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21 июня, 06:09
"Восьмое сентября 1941 года – день, ставший для нашей страны, нашего любимого города, одним из самых трагичных. Началась блокада Ленинграда. Сколько бы ни прошло лет, мы будем помнить все, что связано со страшными испытаниями, выпавшими на долю ленинградцев... Блокада Ленинграда является не только символом героизма его защитников, но и примером истинного духовного мужества, колоссальной нравственной силы людей, отстоявших город, не позволивших врагу сравнять его с землей, уничтожить его уникальную многовековую культуру", – говорится в телеграмме.
Как отмечается в ней, все подвиги, которые совершили бойцы Ленинградского и Волховского фронтов, жители и защитники города, невозможно перечислить. По словам Матвиенко, каждый день борьбы за Ленинград был подвигом, который остался в наших сердцах и в истории человечества.
"Ленинград одержал величайшую военную и моральную победу над фашизмом. Светлая память погибшим. Вечная слава дорогим ветеранам. Благодаря их отваге и самоотверженности мы понимаем, что в единстве и согласии можно преодолеть все трудности и даже сделать невозможное, если того требует Родина", – заключила Матвиенко.
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28 января, 23:25
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Ветераны-блокадники и представители ветеранских организаций - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Петербурге увеличат выплаты ветеранам и блокадникам к юбилеям Победы
2 сентября, 19:11
 
ОбществоЛенинградСанкт-ПетербургЛадожское озероВалентина МатвиенкоАлександр БегловСовет Федерации РФСанкт-Петербургский городской суд
 
 
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