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"Вот почему побеждает". В США сделали заявление о российской армии - РИА Новости, 08.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/berletik-1971440569.html
"Вот почему побеждает". В США сделали заявление о российской армии
"Вот почему побеждает". В США сделали заявление о российской армии - РИА Новости, 08.09.2024
"Вот почему побеждает". В США сделали заявление о российской армии
Российская армия проявляет обоснованную сдержанность, не поддаваясь многочисленным провокациям со стороны Украины и Запада, заявил отставной американский морпех РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:29
2024-09-08T17:29
в мире
украина
россия
израиль
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская армия проявляет обоснованную сдержанность, не поддаваясь многочисленным провокациям со стороны Украины и Запада, заявил отставной американский морпех Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Русские терпеливы, они стратегически настроены и не поддаются эмоциям, в то время как Украина и ее западные покровители специально предпринимают различные действия, чтобы попытаться спровоцировать Россию. Запад делает то же самое в прокси-войнах по всему миру, тот же Израиль является наглядным примером эскалации и провокации", — считает он.По словам отставного военного, обоснованная сдержанность является одной из главных причин успехов российских войск в ходе украинского конфликта."Требуется соблюдать сдержанность и терпение, а также следовать проработанной стратегии. Это то, что делает Россия, и вот почему она побеждает", — резюмировал Берлетик.Ранее в МИД России отмечали, что США, вооружая Украину и рассматривая возможность применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории, толкают Киев к совершению провокаций, которые чреваты риском более широкого конфликта.
https://ria.ru/20240908/zelenskij-1971409858.html
https://ria.ru/20240908/ritter-1971426350.html
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в мире, украина, россия, израиль
В мире, Украина, Россия, Израиль, Специальная военная операция на Украине
"Вот почему побеждает". В США сделали заявление о российской армии

Берлетик: Россия побеждает в украинском конфликте благодаря сдержанной стратегии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская армия проявляет обоснованную сдержанность, не поддаваясь многочисленным провокациям со стороны Украины и Запада, заявил отставной американский морпех Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
"Русские терпеливы, они стратегически настроены и не поддаются эмоциям, в то время как Украина и ее западные покровители специально предпринимают различные действия, чтобы попытаться спровоцировать Россию. Запад делает то же самое в прокси-войнах по всему миру, тот же Израиль является наглядным примером эскалации и провокации", — считает он.
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Вчера, 14:14
По словам отставного военного, обоснованная сдержанность является одной из главных причин успехов российских войск в ходе украинского конфликта.
"Требуется соблюдать сдержанность и терпение, а также следовать проработанной стратегии. Это то, что делает Россия, и вот почему она побеждает", — резюмировал Берлетик.
Ранее в МИД России отмечали, что США, вооружая Украину и рассматривая возможность применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории, толкают Киев к совершению провокаций, которые чреваты риском более широкого конфликта.
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