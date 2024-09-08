https://ria.ru/20240908/berletik-1971440569.html
"Вот почему побеждает". В США сделали заявление о российской армии
"Вот почему побеждает". В США сделали заявление о российской армии - РИА Новости, 08.09.2024
"Вот почему побеждает". В США сделали заявление о российской армии
Российская армия проявляет обоснованную сдержанность, не поддаваясь многочисленным провокациям со стороны Украины и Запада, заявил отставной американский морпех РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:29
2024-09-08T17:29
2024-09-08T17:29
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская армия проявляет обоснованную сдержанность, не поддаваясь многочисленным провокациям со стороны Украины и Запада, заявил отставной американский морпех Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Русские терпеливы, они стратегически настроены и не поддаются эмоциям, в то время как Украина и ее западные покровители специально предпринимают различные действия, чтобы попытаться спровоцировать Россию. Запад делает то же самое в прокси-войнах по всему миру, тот же Израиль является наглядным примером эскалации и провокации", — считает он.По словам отставного военного, обоснованная сдержанность является одной из главных причин успехов российских войск в ходе украинского конфликта."Требуется соблюдать сдержанность и терпение, а также следовать проработанной стратегии. Это то, что делает Россия, и вот почему она побеждает", — резюмировал Берлетик.Ранее в МИД России отмечали, что США, вооружая Украину и рассматривая возможность применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории, толкают Киев к совершению провокаций, которые чреваты риском более широкого конфликта.
https://ria.ru/20240908/zelenskij-1971409858.html
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В мире, Украина, Россия, Израиль, Специальная военная операция на Украине
"Вот почему побеждает". В США сделали заявление о российской армии
Берлетик: Россия побеждает в украинском конфликте благодаря сдержанной стратегии