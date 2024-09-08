https://ria.ru/20240908/berletik-1971440569.html

"Вот почему побеждает". В США сделали заявление о российской армии

"Вот почему побеждает". В США сделали заявление о российской армии - РИА Новости, 08.09.2024

"Вот почему побеждает". В США сделали заявление о российской армии

Российская армия проявляет обоснованную сдержанность, не поддаваясь многочисленным провокациям со стороны Украины и Запада, заявил отставной американский морпех РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T17:29

2024-09-08T17:29

2024-09-08T17:29

в мире

украина

россия

израиль

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896547446_0:321:3068:2048_1920x0_80_0_0_a772dffdfe6838b87946ab08c8eafb5f.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская армия проявляет обоснованную сдержанность, не поддаваясь многочисленным провокациям со стороны Украины и Запада, заявил отставной американский морпех Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Русские терпеливы, они стратегически настроены и не поддаются эмоциям, в то время как Украина и ее западные покровители специально предпринимают различные действия, чтобы попытаться спровоцировать Россию. Запад делает то же самое в прокси-войнах по всему миру, тот же Израиль является наглядным примером эскалации и провокации", — считает он.По словам отставного военного, обоснованная сдержанность является одной из главных причин успехов российских войск в ходе украинского конфликта."Требуется соблюдать сдержанность и терпение, а также следовать проработанной стратегии. Это то, что делает Россия, и вот почему она побеждает", — резюмировал Берлетик.Ранее в МИД России отмечали, что США, вооружая Украину и рассматривая возможность применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории, толкают Киев к совершению провокаций, которые чреваты риском более широкого конфликта.

https://ria.ru/20240908/zelenskij-1971409858.html

https://ria.ru/20240908/ritter-1971426350.html

украина

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, израиль