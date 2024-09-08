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На выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует Беглов
На выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует Беглов - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует Беглов
Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 70,97% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:45
2024-09-08T20:45
2024-09-08T20:52
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 70,97% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,05% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Максим Яковлев (ЛДПР) с 11,61% голосов, третье - Павел Брагин (партия "Зеленые") с 10,32% голосов, Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") на четвертом месте с 7,10% голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует Беглов
ЦИК: Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга с 70,97% голосов