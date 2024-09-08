https://ria.ru/20240908/beglov-1971471795.html

На выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует Беглов

На выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует Беглов - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует Беглов

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 70,97% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:45

2024-09-08T20:45

2024-09-08T20:52

санкт-петербург

политика

цик рф

выборы в россии — 2024

выборы

александр беглов

коммунисты россии

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971394670_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a628086990be7a3f96a8116d13e7eb34.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 70,97% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,05% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Максим Яковлев (ЛДПР) с 11,61% голосов, третье - Павел Брагин (партия "Зеленые") с 10,32% голосов, Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") на четвертом месте с 7,10% голосов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, политика, цик рф, выборы в россии — 2024, выборы, александр беглов, коммунисты россии, лдпр, сергей малинкович