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На выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует Беглов - РИА Новости, 08.09.2024
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20:45 08.09.2024 (обновлено: 20:52 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/beglov-1971471795.html
На выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует Беглов
На выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует Беглов - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует Беглов
Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 70,97% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:45
2024-09-08T20:52
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 70,97% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,05% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Максим Яковлев (ЛДПР) с 11,61% голосов, третье - Павел Брагин (партия "Зеленые") с 10,32% голосов, Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") на четвертом месте с 7,10% голосов.
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санкт-петербург, политика, цик рф, выборы в россии — 2024, выборы, александр беглов, коммунисты россии, лдпр, сергей малинкович
Санкт-Петербург, Политика, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Выборы, Александр Беглов, Коммунисты России, ЛДПР, Сергей Малинкович
На выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует Беглов

ЦИК: Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга с 70,97% голосов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 70,97% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,05% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Максим Яковлев (ЛДПР) с 11,61% голосов, третье - Павел Брагин (партия "Зеленые") с 10,32% голосов, Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") на четвертом месте с 7,10% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
Санкт-ПетербургПолитикаЦИК РФВыборы в России — 2024ВыборыАлександр БегловКоммунисты РоссииЛДПРСергей Малинкович
 
 
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