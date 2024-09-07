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Явка на выборах главы Кузбасса превысила 54 процента

Явка на выборах главы Кузбасса превысила 54 процента - РИА Новости, 07.09.2024

Явка на выборах главы Кузбасса превысила 54 процента

Явка по итогам субботы на выборах главы Кузбасса составила 54,61%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T17:38

2024-09-07T17:38

2024-09-07T17:57

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КЕМЕРОВО, 7 сен – РИА Новости. Явка по итогам субботы на выборах главы Кузбасса составила 54,61%, сообщает региональный избирком. "54,61% составила явка в Кузбассе 07.09.2024 на 20.00 (16.00 мск)", – говорится в сообщении. Голосование в Кузбассе проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Свой голос на досрочных выборах губернатора смогут отдать 1 894 426 избирателей. На пост главы Кемеровской области претендуют врио губернатора Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

https://ria.ru/20240907/pamfilova-1971298186.html

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политика, илья середюк, единая россия, лдпр, кпрф, кемеровская область, единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024