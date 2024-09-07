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Явка на выборах главы Кузбасса превысила 54 процента - РИА Новости, 07.09.2024
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17:38 07.09.2024 (обновлено: 17:57 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/yavka-1971306124.html
Явка на выборах главы Кузбасса превысила 54 процента
Явка на выборах главы Кузбасса превысила 54 процента - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах главы Кузбасса превысила 54 процента
Явка по итогам субботы на выборах главы Кузбасса составила 54,61%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T17:38
2024-09-07T17:57
политика
илья середюк
единая россия
лдпр
кпрф
кемеровская область
единый день голосования в россии
выборы в россии — 2024
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КЕМЕРОВО, 7 сен – РИА Новости. Явка по итогам субботы на выборах главы Кузбасса составила 54,61%, сообщает региональный избирком. "54,61% составила явка в Кузбассе 07.09.2024 на 20.00 (16.00 мск)", – говорится в сообщении. Голосование в Кузбассе проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Свой голос на досрочных выборах губернатора смогут отдать 1 894 426 избирателей. На пост главы Кемеровской области претендуют врио губернатора Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").
https://ria.ru/20240907/pamfilova-1971298186.html
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политика, илья середюк, единая россия, лдпр, кпрф, кемеровская область, единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024
Политика, Илья Середюк, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Кемеровская область, Единый день голосования в России, Выборы в России — 2024
Явка на выборах главы Кузбасса превысила 54 процента

Явка по итогам субботы на выборах главы Кузбасса составила 54,61%

© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанкИзбиратели на выборах губернатора Кузбасса и депутатов в некоторые городские советы на избирательном участке в Кемерово. 6 сентября 2024
Избиратели на выборах губернатора Кузбасса и депутатов в некоторые городские советы на избирательном участке в Кемерово. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Евгений Горбачев
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Избиратели на выборах губернатора Кузбасса и депутатов в некоторые городские советы на избирательном участке в Кемерово. 6 сентября 2024
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КЕМЕРОВО, 7 сен – РИА Новости. Явка по итогам субботы на выборах главы Кузбасса составила 54,61%, сообщает региональный избирком.
"54,61% составила явка в Кузбассе 07.09.2024 на 20.00 (16.00 мск)", – говорится в сообщении.
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Голосование в Кузбассе проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.
Свой голос на досрочных выборах губернатора смогут отдать 1 894 426 избирателей. На пост главы Кемеровской области претендуют врио губернатора Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").
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ПолитикаИлья СередюкЕдиная РоссияЛДПРКПРФКемеровская областьЕдиный день голосования в РоссииВыборы в России — 2024
 
 
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