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Явка на выборах вологодского губернатора с учетом ДЭГ превысила 33 процента

Явка на выборах вологодского губернатора с учетом ДЭГ превысила 33 процента - РИА Новости, 07.09.2024

Явка на выборах вологодского губернатора с учетом ДЭГ превысила 33 процента

Явка на выборах губернатора Вологодской области на 15.00 второго дня голосования с учетом ДЭГ составила 33,22%, сообщает региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:02

2024-09-07T16:02

2024-09-07T16:19

политика

вологодская область

георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Вологодской области на 15.00 второго дня голосования с учетом ДЭГ составила 33,22%, сообщает региональная избирательная комиссия. "По данным на 15.00 7 сентября 2024 года проголосовали на избирательных участках 224 021 человек - 27,78%. С помощью ДЭГ проголосовали 72 169 человека - 84,88%. Всего проголосовали 296 190 человек - 33,22%", - говорится в сообщении. Голосование на выборах губернатора Вологодской области проходит с 6 по 8 сентября. На пост губернатора региона претендуют зарегистрированные кандидаты: врио губернатора региона Георгий Филимонов ("Единая Россия"), Денис Хрипель ("Справедливая Россия- Патриоты - За правду"), Игорь Катухин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Антон Гримов (ЛДПР) и Александр Морозов (КПРФ).

https://ria.ru/20240906/golosovanie-1971177274.html

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политика, вологодская область, георгий филимонов, александр морозов, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024