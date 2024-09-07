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Явка на выборах главы Калмыкии достигла 47 процентов
Явка на выборах главы Калмыкии достигла 47 процентов - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах главы Калмыкии достигла 47 процентов
Явка на выборах главы Калмыкии на 20.00 субботы составила более 47%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T22:26
2024-09-07T22:26
2024-09-07T22:26
бату хасиков
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ВОЛГОГРАД , 7 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 20.00 субботы составила более 47%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "Явка избирателей на 20.00 часов составила более 47% от общего числа избирателей Калмыкии", - говорится в сообщении избиркома. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Голосование продлится три дня. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков (Единая Россия), Айса Баянова (Новые люди), Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР). Кроме того, пройдут выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ, "Российская партия свободы и справедливости".
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бату хасиков, единая россия, кпрф, лдпр, политика
Бату Хасиков, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Политика
Явка на выборах главы Калмыкии достигла 47 процентов
Явка на выборах главы Калмыкии на 20.00 субботы составила 47%
ВОЛГОГРАД , 7 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 20.00 субботы составила более 47%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
"Явка избирателей на 20.00 часов составила более 47% от общего числа избирателей Калмыкии", - говорится в сообщении избиркома.
В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона.
Голосование продлится три дня. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков
(Единая Россия
), Айса Баянова (Новые люди), Михаил Намруев (КПРФ
), Юрий Хрущев (ЛДПР
).
Кроме того, пройдут выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ, "Российская партия свободы и справедливости".