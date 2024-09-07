https://ria.ru/20240907/yavka--1971333415.html

Явка на выборах главы Калмыкии достигла 47 процентов

Явка на выборах главы Калмыкии достигла 47 процентов - РИА Новости, 07.09.2024

Явка на выборах главы Калмыкии достигла 47 процентов

Явка на выборах главы Калмыкии на 20.00 субботы составила более 47%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T22:26

2024-09-07T22:26

2024-09-07T22:26

бату хасиков

единая россия

кпрф

лдпр

политика

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ВОЛГОГРАД , 7 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 20.00 субботы составила более 47%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "Явка избирателей на 20.00 часов составила более 47% от общего числа избирателей Калмыкии", - говорится в сообщении избиркома. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Голосование продлится три дня. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков (Единая Россия), Айса Баянова (Новые люди), Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР). Кроме того, пройдут выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ, "Российская партия свободы и справедливости".

https://ria.ru/20240907/pamfilova-1971298186.html

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бату хасиков, единая россия, кпрф, лдпр, политика