Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах в заксобрание Севастополя составила около 45 процентов - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 07.09.2024 (обновлено: 21:33 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/yavka--1971330221.html
Явка на выборах в заксобрание Севастополя составила около 45 процентов
Явка на выборах в заксобрание Севастополя составила около 45 процентов - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах в заксобрание Севастополя составила около 45 процентов
Явка на выборах в заксобрание Севастополя после двух дней основного и досрочного голосования составила около 45 процентов, сообщил севастопольский избирком. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T21:32
2024-09-07T21:33
политика
севастополь
коммунисты россии
единая россия
кпрф
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971002780_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_1f958e025f4ca00ae026d4ba1080d9dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Явка на выборах в заксобрание Севастополя после двух дней основного и досрочного голосования составила около 45 процентов, сообщил севастопольский избирком. Избирком Севастополя ранее принял решение о досрочном голосовании на выборах депутатов законодательного собрания региона, решение принято с целью безопасности граждан. Оно прошло с 28 августа по 5 сентября. В нем приняли участие 32% избирателей - 104 926 человек. "По состоянию на 20.00 часов 7 сентября 2024 года проголосовали 44,92 % севастопольцев (147 476 человек)" , - говорится в сообщении. Выборы в законодательное собрание Севастополя проходят в третий раз с 2014 года, в местном парламенте 24 места. На 16 мест в заксобрании претендуют кандидаты по партийным спискам, в выборах примут участие партия "Коммунисты России", ЕР, "Новые люди", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду". Восемь мест в парламенте займут кандидаты, участвующие в выборах на одномандатных избирательных округах.
https://ria.ru/20240907/pamfilova-1971298186.html
https://ria.ru/20240906/golosovanie-1971177274.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971002780_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b960d118b3700080338be3fdea79f217.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, севастополь, коммунисты россии, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Севастополь, Коммунисты России, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в заксобрание Севастополя составила около 45 процентов

Явка на выборах в заксобрание Севастополя после двух дней составила около 45%

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Выборы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Явка на выборах в заксобрание Севастополя после двух дней основного и досрочного голосования составила около 45 процентов, сообщил севастопольский избирком.
Избирком Севастополя ранее принял решение о досрочном голосовании на выборах депутатов законодательного собрания региона, решение принято с целью безопасности граждан. Оно прошло с 28 августа по 5 сентября. В нем приняли участие 32% избирателей - 104 926 человек.
Девушка голосует на выборах губернатора Санкт-Петербурга на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Памфилова рассказала о ходе голосования в регионах
Вчера, 16:34
"По состоянию на 20.00 часов 7 сентября 2024 года проголосовали 44,92 % севастопольцев (147 476 человек)" , - говорится в сообщении.
Выборы в законодательное собрание Севастополя проходят в третий раз с 2014 года, в местном парламенте 24 места. На 16 мест в заксобрании претендуют кандидаты по партийным спискам, в выборах примут участие партия "Коммунисты России", ЕР, "Новые люди", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду". Восемь мест в парламенте займут кандидаты, участвующие в выборах на одномандатных избирательных округах.
Избиратели голосуют на выборах - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
ВЦИОМ: старшее поколение голосует на выборах активнее остальных
6 сентября, 20:11
 
ПолитикаСевастопольКоммунисты РоссииЕдиная РоссияКПРФВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала